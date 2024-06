Ein wah­rer Team­play­er bleibt

Genau­so wich­tig wie Tore und Vor­la­gen sind im Eis­hockey zu Ende gefah­re­ne Checks und geblock­te Schüs­se. Dani­el Schwam­ber­ger wird auch in der kom­men­den Sai­son im Dress der Sel­ber Wöl­fe die Tugen­den Team­geist, Ein­satz­wil­len sowie Kampf zu 100 Pro­zent ver­kör­pern und im Not­fall auch mal in der Ver­tei­di­gung aushelfen.

Scho­nungs­los gegen sich selbst

Dani­el Schwam­ber­ger ist ein Arbei­ter. Einer, der da hin­geht, wo es weh­tut. Einer, der die Schüs­se blockt. Einer, der dem Tor­wart die Sicht nimmt. Einer, der die Checks zu Ende fährt. Einer, der sei­nen Mit­spie­lern Räu­me frei­macht. Einer, der dem Gegen­spie­ler auf die Ner­ven geht. Kurz­um: Ein­fach ein wah­rer Team­play­er. Für sei­ne Eigen­schaf­ten und sei­nen Ein­satz wird Dani­el Schwam­ber­ger von sei­nen Team­kol­le­gen geschätzt. Zwei­ein­halb Spiel­zei­ten war der Deutsch-Tsche­che nun im Wöl­fe-Dress scho­nungs­los gegen sich selbst und nahm so man­che Bles­sur in Kauf, um sei­nem Team zum Erfolg zu ver­hel­fen. Und dies wird er – sehr zur Freu­de der Wöl­fe-Ver­ant­wort­li­chen – auch in der kom­men­den Sai­son tun. In sei­ner Zeit bei den Por­zel­lan­städ­tern absol­vier­te der 29-jäh­ri­ge Stür­mer bis­lang 145 Pflicht­spie­le, erziel­te 22 Tore, steu­er­te 33 Vor­la­gen bei und war fle­xi­bel ein­setz­bar: So half er in der ver­gan­ge­nen Sai­son auch mal in der Ver­tei­di­gung aus, um ver­let­zungs­be­ding­te Aus­fäl­le in der Defen­siv­ab­tei­lung zu kompensieren.

Durch und durch ein Wolf

Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Sven Geri­ke weiß zu schät­zen, was er an Dani­el Schwam­ber­ger hat: „Man spricht im Mann­schafts­sport ger­ne von Häupt­lin­gen und India­nern. Natür­lich wer­den die Häupt­lin­ge mehr gefei­ert und sind prä­sen­ter. Aber ohne die India­ner, die sich auf­op­fern und für das Team alles geben, wür­de das Gan­ze nicht funk­tio­nie­ren. Dani­el ist so ein India­ner. Einer, der sei­ne Rol­le lebt, der immer alles für die Mann­schaft gibt, Schüs­se blockt, Checks fährt und durch und durch ein Wolf ist. Sol­che Cha­rak­te­re brau­chen wir und freu­en uns des­halb, dass Schwam­bo auch in der kom­men­den Sai­son für unse­re Far­ben spie­len wird.“

„Ich will zu 110 Pro­zent bereit sein“

Dani­el Schwam­ber­ger selbst ist nach ein paar Tagen Urlaub schon wie­der voll auf die neue Sai­son fokus­siert: „Ich ste­he schon wie­der voll im Trai­ning. Schließ­lich will ich zu 110 Pro­zent für die kom­men­de Sai­son bereit sein. Und die Som­mer­pau­se ist zu lan­ge, um auf­zu­hö­ren an sei­ner kör­per­li­chen Fit­ness zu arbei­ten.“ Die Tat­sa­che, dass der Links­schüt­ze auch kom­men­de Sai­son wie­der für die Por­zel­lan­städ­ter auf­lau­fen wird, macht die Schin­de­rei im Som­mer leich­ter: „Ich bin begei­stert, dass es für mich bei den Sel­ber Wöl­fen wei­ter­geht. Die Stadt, die gesam­te Orga­ni­sa­ti­on und die besten Fans der Liga haben zwi­schen­zeit­lich einen ganz beson­de­ren Platz in mei­nem Her­zen.“ Und wie es sich für einen Typen wie Dani­el Schwam­ber­ger gehört, schaut er bezüg­lich sei­ner Sai­son­zie­le voll aufs Team: „Ich möch­te, dass das Team gewinnt. Dafür will ich mein Best­mög­lich­stes geben, um zusam­men mit dem Team das Opti­ma­le raus­zu­ho­len.“ Zudem ist der 29- Jäh­ri­ge der Mei­nung, in der Schuld der Sel­ber Anhän­ger zu ste­hen: „Wir schul­den den Fans eine Men­ge für die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung, die sie uns die gan­ze Zeit ent­ge­gen­brin­gen. Jetzt ist es an uns, das Beste zu geben.

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – seit 2021/2022

Dani­el Schwamberger

Geburts­tag: 10.05.19957

Geburts­ort: Vim­perk, Tsche­chi­sche Republik

Grö­ße: 1,83 m

Gewicht: 84 kg

DEL2, 2021–2024

Spie­le: 145

Tore: 22

Vor­la­gen: 33

Stra­fen: 56

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Dani­el Schwam­ber­ger eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2024/2025.