Unter dem Mot­to „Rudi-Bau­er-Gedächt­nis­po­kal“, in Erin­ne­rung an den lang­jäh­ri­gen Vor­sit­zen­den, fand in Forch­heim die Baye­ri­sche Kata­mei­ster­schaft des Goshin-Jitsu-Ver­ban­des Bay­ern e.V. in Forch­heim statt. Gezeigt wur­de die Goshin-Jitsu-No-Kata nach Kodo­kan. Die Teil­neh­mer muss­ten 12 Angrif­fe und Ver­tei­di­gun­gen in mei­ster­li­cher Form vorführen.

Die Kampf­rich­ter Gert Clos­mann und Ger­hard Mül­ler lob­ten die sehr guten Vor­füh­run­gen. Baye­ri­sche Kata­mei­ster wur­den Marc Clos­mann und Bern­hard Scholz (VfB Fo). Den 2. Platz beleg­ten Peter Lan­ger und Harald Jacob (VfB Fo). Den 3.Platz teil­ten sich Tho­mas Röder (JC Lauf) mit Part­ne­rin Jean­nette Böhm (BC Ecken­tal) und Dani­el See­ba­cher mit Harald Saf­fer (VfB Fo).