Die Voll­sper­rung der Bahn­un­ter­füh­rung Maxi­mi­li­ans­stra­ße in Hirschaid muss aus Sicher­heits­grün­den bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 7. Juni ver­län­gert werden.

Um den Ver­kehrs­fluss im Orts­kern von Hirschaid mög­lichst auf­recht­erhal­ten zu kön­nen, ist die Maxi­mi­li­an­stra­ße bereits ab der Kreu­zung Orts­mit­te Rich­tung Auto­bahn gesperrt.

Die Benut­zung der Maxi­mi­li­an­stra­ße west­lich der Bahn­un­ter­füh­rung ist über Zufahrts­stra­ßen Bahn­hof­stra­ße und Leim­hüll bis zur Kreu­zung Orts­mit­te für Anlie­ger mög­lich; das Ein­fah­ren in den Bereich der Haupt­kreu­zung aller­dings nicht.

Des Wei­te­ren kann die Maxi­mi­li­an­stra­ße öst­lich der Bahn­un­ter­füh­rung über die Ivan­c­na-Gori­ca-Allee und Real­schul­stra­ße erreicht wer­den. Das Befah­ren der Maxi­mi­li­an­stra­ße vom Kreis­ver­kehr am Orts­ein­gang von Hirschaid kom­mend ist nicht möglich.

Die Sperr­stel­le für die Bahn­un­ter­füh­rung wur­de nach der Ein­mün­dung der Fer­di­nand­stra­ße ein­ge­rich­tet. Eine Durch­fahrt ist hier nicht erlaubt.

Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer kön­nen die Bahn­un­ter­füh­rung jedoch wei­ter­hin benutzen.

Die Umlei­tung des Ver­kehrs erfolgt über die „Ost­um­ge­hung“ (Gemein­de­stra­ße / Kreis­stra­ße BA 25 und Bam­ber­ger Stra­ße (St 2244)) bzw. über die Indu­strie­stra­ße, den Gries­weg und die Nürn­ber­ger Stra­ße (St 2244).

An den Ein­mün­dun­gen der Ost­um­ge­hung in die Staats­stra­ße 2244 zwi­schen Hirschaid und Strul­len­dorf und des Gries­wegs in die Nürn­ber­ger Stra­ße (St 2244) in Hirschaid wer­den Licht­si­gnal­an­la­gen zur Ver­kehrs­re­ge­lung eingesetzt.

Die Umlei­tungs­strecken sind ausgeschildert.

Wir bit­ten die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und Beachtung.