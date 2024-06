Ein­fach und nach­hal­tig top gestylt

Vide­os in sozia­len Medi­en erset­zen noch lan­ge kei­ne Fach­be­ra­tung. Am Mon­tag, 17. Juni, von 17 bis 20 Uhr, ist die Sty­ling Exper­tin Elke Frö­ba-Jakob in der Volks­hoch­schu­le im RW21 zu Gast. In den drei Stun­den dreht sich alles um das The­ma Schön­heit. Wie inspi­zie­re ich mei­nen Klei­der­schrank und fin­de her­aus, was mir wirk­lich steht? Wie erstel­le ich mein indi­vi­du­el­les Look­book und anschlie­ßend eine Shop­ping­li­ste? Wie kann ich mein Sty­ling nach­hal­ti­ger gestal­ten. Und zum pas­sen­den Out­fit gibt es zudem noch vie­le Tipps zum Fri­su­rensty­ling und bio-make-up. Nach die­sem Work­shop ist man fit in Sachen Sty­ling und der näch­ste „Auf­tritt“ kann kom­men. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen sind bis Mon­tag, 10. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.