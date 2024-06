Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Für 24-Jäh­ri­gen hagelt es Anzeigen

BAM­BERG. Diens­tag­mit­tag stell­te eine 46-Jäh­ri­ge ihre Tra­ge­ta­sche vor einer Toi­let­te der Biblio­thek am Heu­markt ab. Dies nut­ze ein 24-Jäh­ri­ger aus, um ein dar­in befind­li­ches Han­dy zu steh­len. Die 46-Jäh­ri­ge bemerk­te dies, lief dem Dieb hin­ter­her und nahm ihm das Tele­fon wie­der ab. Mit einer Zeu­gin ver­folg­te sie den Dieb bis zum Ein­tref­fen einer Poli­zei­strei­fe. Bei der Anzei­gen­auf­nah­me wur­de bei ihm ein Lap­top auf­ge­fun­den, wel­cher eben­falls als gestoh­len gemel­det war. Außer­dem wur­de fest­ge­stellt, dass für alle Uni­ver­si­tä­ten in Bam­berg ein Haus­ver­bot gegen ihn besteht, wes­halb er auch eine Anzei­ge wegen Haus­frie­dens­bruch erwar­ten darf. Der 24-Jäh­ri­ge war am Mit­tag schon mit 3,86 Pro­mil­le unterwegs.

Unfall­ver­ur­sa­cher kommt betrun­ken zur Polizei

BAM­BERG. Diens­tag­abend gegen 22:20 Uhr mel­de­te ein 38-Jäh­ri­ger tele­fo­nisch einen Unfall der Poli­zei in Bam­berg. Er wäre auf der B22 in eine Leit­plan­ke gefah­ren. Er wur­de gebe­ten, zur Unfall­auf­nah­me zur Dienst­stel­le zu kom­men. Eine hal­be Stun­de spä­ter kam er mit einer kom­plett zer­kratz­ten Bei­fah­rer­sei­te in der Zen­tral­wa­che an. Und nicht nur mit einem Sach­scha­den in Höhe von 3.500 Euro, son­dern auch mit 1,30 Pro­mil­le. Sein Füh­rer­schein wur­de noch vor Ort sicher­ge­stellt, das Auto blieb ste­hen und der Schlüs­sel an sei­ne Frau aus­ge­hän­digt. An der Leit­plan­ke ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Grau­er Kia hat Del­le in der Beifahrertür

BAM­BERG. Im Lau­fe des Diens­tags wur­de ein in der Sie­chen­stra­ße abge­stell­ter grau­er Kia Pican­to beschä­digt. Ver­mut­lich hat ein Unbe­kann­ter sei­ne Auto­tür gegen die des Kia gesto­ßen. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Unbekannte.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ver­si­che­rung war abgelaufen

BAM­BERG. Weil am Diens­tag­mor­gen ein 24-Jäh­ri­ger in der Sie­chen­stra­ße mit sei­nem E‑Scooter ohne gül­ti­gem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war, wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Mit einer Anzei­ge gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­set­zes wird er rech­nen müssen.

Tech­ni­scher Defekt war wohl Aus­lö­ser für Brand

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag wur­de die Feu­er­wehr und Poli­zei zu einem Woh­nungs­brand in die Schild­stra­ße geru­fen. Dort wur­de die Bewoh­ne­rin auf einem Fen­ster­brett im zwei­ten Ober­ge­schoss ange­trof­fen. Von einem Brand in ihrer Woh­nung hat­te sie bis­lang nichts bemerkt. Mit einer Dreh­lei­ter wur­de sie von der Feu­er­wehr gebor­gen. Bei Betre­ten der Woh­nung wur­de fest­ge­stellt, dass es im Arbeits­zim­mer der Fami­lie, wohl auf­grund eines tech­ni­schen Defekts an einer Steck­do­sen­lei­ste, brann­te. Der Sach­scha­den wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die Fami­lie kam bei Bekann­ten unter.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

EBING. Aus einem Hof im Kel­ler­weg wur­de zwi­schen Mon­tag, 19.00 Uhr und Diens­tag, 7.30 Uhr, ein grü­nes Kin­der­fahr­rad der Mar­ke CUBE ent­wen­det. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 650 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl oder zum Ver­bleib des Fahr­ra­des geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

A73 – In der Bau­stel­len­ein­fahrt die Vor­fahrt miss­ach­tet und Unfall verursacht

Hall­stadt. Am Diens­tag­abend woll­te die 64-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Ford an der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A73 in Rich­tung Schwein­furt auf­fah­ren. Hier­bei über­sah sie lei­der das Ver­kehrs­zei­chen „Vor­fahrt gewäh­ren“ und stieß des­halb mit einem auf der Haupt­fahr­bahn fah­ren­den Sat­tel­zug zusam­men. Des­sen 47-jäh­ri­ger Fah­rer konn­te durch ein Aus­weich­ma­nö­ver den Zusam­men­stoß noch mil­dern, den­noch kam es zu einem seit­li­chen Auf­prall, bei wel­chem zumin­dest nie­mand ver­letzt wur­de. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Unver­si­chert auf dem E‑Scooter unterwegs

Forch­heim. Bereits am Mon­tag­nach­mit­tag fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ein 52-jäh­ri­ger Mann auf, der in Forch­heim auf einem E‑Scooter mit abge­lau­fe­nem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war. Bei sei­ner Kon­trol­le gab der Mann an, dass er nicht gewusst habe, dass er jähr­lich zum Stich­tag 1. März einen neu­en Ver­trag mit neu­em Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen benö­tigt. Somit muss­te er sei­nen Weg zu Fuß fort­set­zen und war­tet auf den Abschluss sei­nes Straf­ver­fah­rens wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Unter­stür­mig, Lkrs. Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag geriet die Fah­re­rin eines schwar­zen Suzu­ki mit ihrem Pkw auf der Kreis­stra­ße bei Unter­stür­mig allein­be­tei­ligt von der Fahr­bahn ab und lan­de­te letzt­end­lich im Stra­ßen­gra­ben. Da unbe­tei­lig­te Zeu­gen anga­ben, dass die Fah­re­rin zuvor wegen unsi­che­rer Fahr­wei­se auf­fiel wur­de bei der 64-Jäh­ri­gen vor Ort ein Alko­test durch­ge­führt. Da die­ser den stol­zen Wert von rund 2 Pro­mil­le zuta­ge brach­te, muss­te die­se die Beam­ten der Poli­zei zur Blut­ent­nah­me in das Kli­ni­kum Forch­heim beglei­ten, wo ihr zudem vor­läu­fig die Fahr­erlaub­nis ent­zo­gen wur­de. Durch den Unfall zog sich die Fah­re­rin ledig­lich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Ihr Pkw erlitt durch den Auf­prall Total­scha­den. Gegen sie wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Rah­men der Kon­trol­le des 17-jäh­ri­gen Fah­rers eines Leicht­kraft­ra­des in der Fritz-Hoff­mann-Stra­ße stel­le sich am Diens­tag­nach­mit­tag her­aus, dass die­ser nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Aus die­sem Grun­de wur­de dem jun­gen Mann die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Gegen ihn wird nun wegen eines Ver­ge­hens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis ermittelt.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Unbe­kann­te Täter bra­chen in der Nacht zum Diens­tag auf einer Bau­stel­le in der Nürn­ber­ger Stra­ße einen dort befind­li­chen Bau­con­tai­ner auf, und ent­wen­de­ten aus die­sem Werk­zeu­ge im Wert von meh­re­ren tau­send Euro. Für den Abtrans­port der Tat­beu­te müs­sen die Täter ein Fahr­zeug benutzt haben.

Pox­dorf, Lkrs. Forch­heim. Im Zeit­raum von Mon­tag auf Diens­tag bra­chen unbe­kann­te Täter in der Ker­s­ba­cher Stra­ße einen dort gepark­ten Gelän­de­wa­gen des Typs Hum­mer H2 auf. Hier­bei schlu­gen die­se offen­bar die Bei­fah­rer­schei­be des Fahr­zeu­ges ein. Glück­li­cher­wei­se wur­de aus dem Fahr­zeug nichts ent­wen­det. Den­noch ent­stand ein Sach­scha­den von rund 1000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Fahr­rad gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag zwi­schen 23:00 Uhr und 8:30 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein schwar­zes E‑Bike der Mar­ke Car­ver, Typ E 40, wel­ches auf einen Wohn­wa­gen­stell­platz auf dem Cam­ping­platz depo­niert war. Zudem wur­den Ziga­ret­ten aus dem Vor­zelt mit­ge­nom­men. Dem 67-jäh­ri­gen Urlau­ber ent­stand ein Scha­den von etwa 2.000 Euro. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.