Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Gepark­tes Fahr­zeug durch bis­lang unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher beschädigt

Bucken­hof – Im Zeit­raum vom 01.06. – 03.06.2024 wur­de ein, auf dem Park­platz des Restau­rants „Hal­ler­hof“, gepark­tes blau­es Fahr­zeug beschä­digt. Der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher tou­chier­te das Fahr­zeug ver­mut­lich beim Ran­gie­ren. Der gepark­te Pkw wur­de hier­bei im Bereich der Heck­stoß­stan­ge auf der Fah­rer­sei­te beschä­digt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131 / 98842–14 entgegen.

Gar­ten­zaun ange­fah­ren und uner­laubt vom Unfall­ort entfernt

ECKEN­TAL / FORTH – Am Nach­mit­tag des 03.06.2024, zwi­schen 14:45 und 19:30 Uhr kam es im Bereich der Goe­the­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein Gar­ten­zaun beschä­digt wur­de. Ein Ver­ur­sa­cher ist bis­lang nicht bekannt. Augen­zeu­gen, die einen der­ar­ti­gen Unfall bzw. Zusam­men­stoß beob­ach­ten konn­ten wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131 / 98842–14 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 04.06.2024, gegen 11.15 Uhr, wur­de in Her­zo­gen­au­rach in der Nie­dern­dor­fer Haupt­stra­ße ein 24jähriger mit sei­nen Klein-Lkw einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unterzogen.

Hier­bei konn­ten beim Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Im Lau­fe der Kon­trol­le räum­te der Fah­rer schließ­lich den Kon­sum von Mari­hua­na ein. Auf der Dienst­stel­le wur­de von einem appro­bier­ten Arzt eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Am 04.06.2024, gegen 15.00 Uhr, ent­wen­de­ten ein 31jähriger und ein 28jähriger aus dem Land­kreis Hof in Her­zo­gen­au­rach in einem Out­let-Geschäft ins­ge­samt acht Sport­be­klei­dungs­stücke im Gesamt­wert von rund 250 €. Nach erfolg­ten Über­prü­fun­gen und Ver­neh­mun­gen wur­den bei­de wie­der aus dem Poli­zei­ge­wahr­sam entlassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a. d. Aisch

Von Pas­san­ten gerettet

Eine älte­re Dame kam am Diens­tag­mit­tag mit ihrem Elek­tro­kran­ken­fahr­stuhl auf dem Weg zum Fuß­gän­ger­über­weg an der Rothen­bur­ger Stra­ße in Höch­stadt a. d. Aisch nach rechts ab und stürz­te in den zwei Meter tie­fer gele­ge­nen Gra­ben. Pas­san­ten ret­te­ten die Frau noch vor dem Ein­tref­fen der ver­stän­dig­ten Ret­tungs­kräf­te aus ihrer miss­li­chen Lage. Der Ret­tungs­dienst brach­te die Dame mit leich­ten Ver­let­zun­gen vor­sorg­lich in ein Kran­ken­haus und die Feu­er­wehr barg ihren Roll­stuhl. War­um die Rent­ne­rin vom Weg abkam, ist bis­lang nicht geklärt.