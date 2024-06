Das The­ma Que­er ist längst in Bay­reuth ange­kom­men. Gemein­sam mit dem Ver­ein #Que­er Bay­reuth bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth am Sams­tag, 15. Juni, um 14 Uhr, im RW21 hier­zu eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung an. Der Kurs rich­tet sich an Per­so­nen, die in ihrem Umfeld ein Coming Out eines Ange­hö­ri­gen mit­er­le­ben. Dies kön­nen Eltern, Freun­din­nen und Freun­de oder ande­re Ver­wand­te sein. Der Kurs beschäf­tigt sich maß­geb­lich mit dem eige­nen Umgang mit dem Coming Out und greift hier­für auf per­sön­li­che Erfah­run­gen zurück. Wie gehe ich mit der Per­son um? Wel­ches Ver­hal­ten mei­ner­seits ist rich­tig und wich­tig? Wie gehe ich mit Vor­ur­tei­len im eige­nen Umfeld um? Ziel ist es, die sich outen­de Per­son opti­mal und unter­stüt­zend beglei­ten zu kön­nen. Ver­bind­li­che Anmel­dung sind bis Mon­tag, 10. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.