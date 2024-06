Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

HOF / ZWICKAU. Mon­tag­abend nah­men Hofer Kri­mi­nal­be­am­te im Rah­men einer Durch­su­chung einen 43-jäh­ri­gen Ser­ben in Hof fest. Er steht im Ver­dacht, von einem 86-jäh­ri­gen Mann aus Zwickau Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert eines mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Betrags unter Anwen­dung des „Enkel­tricks“ erlangt zu haben.

Im Zuge von Ermitt­lun­gen in Betrugs­fäl­len stieß die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof auf den tat­ver­däch­ti­gen 43-Jäh­ri­gen. Die Beam­ten durch­such­ten am Mon­tag ein von ihm ange­mie­te­tes Hotel­zim­mer in Hof und fan­den dabei Beweis­mit­tel für eine am sel­ben Tag began­ge­ne mut­maß­li­che Betrug­stat in Zwickau, Sach­sen. In Zusam­men­ar­beit mit der Poli­zei­di­rek­ti­on Zwickau konn­ten die Poli­zi­sten dort den Geschä­dig­ten, einen 86-jäh­ri­gen Mann, aus­fin­dig machen.

Die Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof nah­men den Ver­däch­ti­gen fest. Ein Ermitt­lungs­rich­ter erließ am Diens­tag­nach­mit­tag Haft­be­fehl gegen den 43-Jäh­ri­gen, der sich nun wegen des Ver­dachts des Betru­ges straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.