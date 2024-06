Seit vie­len Jah­ren hat sich Sal­sa in der Welt und Deutsch­land fest eta­bliert, in jeder grö­ße­ren Stadt gibt es Sal­sa Par­ties. Wer Lust hat, die­se Tän­ze ein­mal aus­zu­pro­bie­ren – egal ob

als Paar oder allei­ne – ist im Schnup­per­work­shop der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth will­kom­men, der am Sams­tag, 15. Juni, von 11 bis 13 Uhr, im RW21 statt­fin­det. Inter­es­sier­te kön­nen sich

von der Lust und Lebens­freu­de der mit­tel­ame­ri­ka­ni­schen Tän­ze anstecken las­sen. Ver­bind­li­che Anmel­dung sind bis Don­ners­tag, 6. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der

Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich