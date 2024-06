Am 10. Juni lädt Forch­heim For Future e.V. wie­der um 19 Uhr zum Klei­der-Krei­sel ins Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 ein. Jeder kann bis zu fünf noch gut erhal­te­ne Klei­dungs­stücke mit­brin­gen und sich in locke­rer Atmo­sphä­re aus den von ande­ren mit­ge­brach­ten Sachen etwas aus­su­chen. Die Tei­le, die am Ende (gegen 20.30 Uhr) kei­nen neu­en Besit­ze­rin gefun­den haben, müs­sen wie­der mit­ge­nom­men wer­den. Es gibt was zu trin­ken und zu knab­bern, Kosten fal­len kei­ne an, aber Spen­den sind sehr erwünscht. (Fo4F finan­ziert über Spen­den.) Fo4F macht damit ein alter­na­ti­ves Ange­bot, wie man sich neu ein­klei­den, dabei Spaß haben, Geld spa­ren und sich auch noch nach­hal­tig ver­hal­ten kann. Für das Glücks­ge­fühl, das ent­steht, wenn man etwas Neu­es bekommt, muss die­ses Teil nicht wirk­lich neu sein. Eine Jeans hat zur Ent­ste­hung Roh­stof­fe, Ener­gie und Was­ser ver­braucht und vie­le Klei­dungs­stücke wur­den unter unfai­ren Arbeits­be­din­gun­gen her­ge­stellt. Klei­dung mehr oder weni­ger unge­tra­gen im Klei­der­schrank hän­gen zu las­sen ist daher scha­de, denn die hat viel mehr Wert­schät­zung verdient.