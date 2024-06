Bei den 43. bun­des­wei­ten Golf-Wett­spie­len gehen in die­sem Jahr wie­der tau­sen­de Gol­fe­rin­nen und Gol­fer an den Start, um die Arbeit der Deut­schen Krebs­hil­fe und ihrer Stif­tung Deut­sche Kin­der Krebs­hil­fe zu unter­stüt­zen. Auch der Golf Club Erlan­gen e.V. enga­giert sich am 30.05.2024 mit einem Bene­fiz Golf­tur­nier für den guten Zweck. Für die Teil­neh­men­den des Tur­niers in Klein­sen­del­bach gibt es zudem einen sport­li­chen Anreiz: Die Brut­to- und Net­to­sie­ge­rin­nen und ‑sie­ger haben die Chan­ce, sich in einem Regio­nal­fi­na­le für das Bun­des­fi­na­le am 5. Okto­ber 2024 im Aache­ner Golf Club 1927 e.V. zu qua­li­fi­zie­ren. Inter­es­sier­te Gol­fe­rin­nen und Gol­fer kön­nen sich für das Tur­nier in Klein­sen­del­bach anmel­den. Alle Tur­nier­prei­se wer­den von dem lang­jäh­ri­gen Spon­sor Deka­Bank, dem Wert­pa­pier­haus der Spar­kas­sen, gestellt.

Die Deut­sche Krebs­hil­fe wur­de am 25. Sep­tem­ber 1974 von Dr. Mild­red Scheel gegrün­det. Ziel der gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on ist es, Krebs­er­kran­kun­gen in all ihren Erschei­nungs­for­men zu bekämp­fen. Unter dem Mot­to „Hel­fen. For­schen. Infor­mie­ren.“ för­dert die Stif­tung Deut­sche Krebs­hil­fe Pro­jek­te und Initia­ti­ven zur Ver­bes­se­rung der Prä­ven­ti­on, Früh­erken­nung, Dia­gno­se, The­ra­pie, medi­zi­ni­schen Nach­sor­ge und psy­cho­so­zia­len Ver­sor­gung, ein­schließ­lich der Krebs-Selbst­hil­fe. Ihre Auf­ga­ben erstrecken sich dar­über hin­aus auf for­schungs- und gesund­heits­po­li­ti­sche Akti­vi­tä­ten. Sie ist eben­falls Mit­in­itia­tor des ‚Natio­na­len Krebs­plans‘ sowie Part­ner der „Natio­na­len Deka­de gegen Krebs“. Die Deut­sche Krebs­hil­fe ist der größ­te pri­va­te Geld­ge­ber auf dem Gebiet der Krebs­be­kämp­fung – unter ande­rem der Krebs­for­schung – in Deutsch­land. Sie finan­ziert ihre gesam­ten Akti­vi­tä­ten aus­schließ­lich aus Spen­den und frei­wil­li­gen Zuwen­dun­gen der Bevöl­ke­rung. Wei­te­re Infos: www​.krebs​hil​fe​.de.