Das Ein­woh­ner- und Wahl­amt der Stadt Bay­reuth ist am Mon­tag, 10. Juni, für den Publi­kums­ver­kehr geschlos­sen. Die All­ge­mei­ne Abtei­lung sowie die Staats­an­ge­hö­rig­keits­ab­tei­lung hat zusätz­lich am Diens­tag, 11. Juni, zu. Der Grund ist die ter­min­ge­rech­te Erle­di­gung der Nach­ar­bei­ten zur Euro­pa­wahl am Sonn­tag, 9. Juni, wie die Kon­trol­le der Wahl­nie­der­schrif­ten, die Prü­fung der Ergeb­nis­se oder die Abla­ge der Unterlagen.