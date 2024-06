18 Dormit­ze­rin­nen und Dormit­zer haben sich an der Solar-Anla­ge auf dem Dach der Glücks­kin­der Kita Dormitz finan­zi­ell betei­ligt, die im Janu­ar in Betrieb genom­men wur­de. Gebaut wur­de sie von der Gemein­de in Zusam­men­ar­beit mit der Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG aus dem Land­kreis Forch­heim. Die Ener­gie­wen­de in der Regi­on selbst in die Hand neh­men, das ist das Ziel der Zusam­men­ar­beit der Gemein­de Dormitz mit der Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG für die PV-Dach­an­la­ge der ört­li­chen Kita. Die Inve­sti­ti­ons­ko­sten des Pro­jekts belie­fen sich auf 100.000 Euro. 22 Pro­zent davon wur­den von Dormit­zern über­nom­men, die dafür der Genos­sen­schaft bei­getre­ten sind. Den rest­li­chen Anteil über­nah­men neue und Bestands-Mit­glie­der der Genos­sen­schaft, die bereits seit 2011 Pro­jek­te im Land­kreis umsetzt. Ins­ge­samt haben sich 52 Per­so­nen an der Finan­zie­rung des Pro­jekts betei­ligt. Die Genos­sen­schaft über­nimmt nicht nur die Finan­zie­rung und den Bau der Anla­ge, son­dern ist auch für den Betrieb zustän­dig. Seit der Inbe­trieb­nah­me (Anfang Janu­ar) hat die Solar-Anla­ge mit einer Gesamt­lei­stung von knapp 69 kWp bereits 12.000 Kilo­watt­stun­den sau­be­re Ener­gie erzeugt und damit in Kom­bi­na­ti­on mit einem 13,5 kWh Bat­te­rie­spei­cher bereits im Win­ter rund 50% des Ener­gie­be­darfs der Ein­rich­tung gedeckt. Neben dem nor­ma­len Strom­be­darf wird auch die Wär­me­pum­pe der Kita mit Ener­gie aus der Anla­ge betrie­ben. Den vor Ort erzeug­ten Strom bezieht die Kita ver­gün­stigt, über­schüs­si­ger Strom wird in das öffent­li­che Netz eingespeist.

„Die Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge auf der Kita in Dormitz ist ein Bei­spiel dafür, dass die Inve­sti­ti­on in erneu­er­ba­re Ener­gien nicht nur öko­lo­gisch, son­dern auch wirt­schaft­lich sinn­voll ist. Wir freu­en uns, dass so vie­le Men­schen in Dormitz das zukunfts­ge­rich­te­te Ener­gie­kon­zept der Kita unter­stüt­zen“, bilan­ziert Bür­ger­mei­ster Hol­ger Bet­zold. Rüdi­ger Sud­hoff, der als Auf­sichts­rat bei der Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie e.G für das Pro­jekt zustän­dig ist, sagt: „Die gro­ße Unter­stüt­zung aus der Bür­ger­schaft zeigt, dass die Men­schen einen nach­hal­ti­gen Wan­del bei sich vor Ort selbst vor­an­trei­ben kön­nen. Aktu­ell sind die Umset­zungs­chan­cen für sol­che Pro­jek­te wie­der bes­ser und wir sind offen für wei­te­re Ideen.“ Die Genos­sen­schaft sucht nach Flä­chen für grö­ße­re Dach-PV-Anla­gen ab 50 kWp sowie für Solar­parks. Inter­es­sier­te kön­nen sich mit Vor­schlä­gen per E‑Mail an info@​bfb-​energie.​de wenden.

Die 2011 gegrün­de­te Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG ist eine Bür­ger­en­er­gie-Genos­sen­schaft mit Sitz in Neun­kir­chen am Brand im Land­kreis Forch­heim. Ihr Ziel ist eine selbst­be­stimm­te dezen­tra­le Ener­gie­wen­de in Bür­ger­hand. Die Genos­sen­schaft arbei­tet dar­an, den Anteil der rege­ne­ra­ti­ven Ener­gien an der Ener­gie­ver­sor­gung in der Regi­on zu erhö­hen und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dabei sowohl finan­zi­ell als auch als Ent­schei­dungs­trä­ger mit ein­zu­be­zie­hen. Die Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG plant PV-Anla­gen auf Dächern und Frei­flä­chen und über­nimmt die Umset­zung bis zur Fer­tig­stel­lung und den Betrieb sol­cher Anla­gen. Zudem ist sie an meh­re­ren Wind­parks in der Regi­on betei­ligt und betreibt ein Car­sha­ring-Pro­jekt in Neun­kir­chen am Brand. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es online unter: www​.bfb​-ener​gie​.de.