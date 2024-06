Ein bun­tes Open-Air-Pro­gramm im beson­de­ren Ambi­en­te des Königs­bads Forch­heim bie­tet das Kul­tur Som­mer Quar­tier (31.05.2024 – 31.08.2024) des Kul­tur­am­tes der Stadt Forchheim:

Am Frei­tag, 07. Juni 2024 um 20:00 Uhr ist die Ber­li­ner Band DOTA zu Gast. In ihrem Album „In den fern­sten der Fer­nen“ wid­men sich die Musi­ker um Dota Kehr den Tex­ten der Dich­ter­ein Mascha Kalé­ko. Für die­se Ver­an­stal­tung bie­tet das städ­ti­sche Kul­tur­amt eigens einen Son­der­bus an, der mit meh­re­ren Hal­ten zwi­schen Forch­heim Nord und dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de alle Inter­es­sier­ten mit Ein­tritts­kar­te bequem und sicher hin und zurück bringt(Weitere Infor­ma­tio­nen dazu auf der städ­ti­schen Web­site www​.forch​heim​.de unter dem Link https://​t1p​.de/​z​d​qjl). Dota Kehr trifft den Nerv ihrer Zeit mit ihrer Musik, die hüpft und tanzt, inne­hält, vom Bag­ger­see Steg springt, schwimmt und taucht. Sie mixt Folk und Indie­tro­ni­ca und lässt hier und da ihre Lie­be zur bra­si­lia­ni­schen Musik auf­blit­zen. Ihre Tex­te berüh­ren durch Unmit­tel­bar­keit, Dota spricht nicht vom Elfen­bein­turm, son­dern von den Leu­ten hier und jetzt. Die Gewin­ne­rin des Fred Jay-Prei­ses und des Prei­ses der deut­schen Schall­plat­ten­kri­tik schreibt unge­wollt klei­ne Hym­nen, macht Plat­te auf Plat­te, trotz gro­ßer Publi­kums­er­fol­ge ihren besten Song immer in der Zukunft wäh­nend. Auf einem der Kon­zer­te steckt ihr ein Fan ein Büch­lein zu, Autorin: Mascha Kalé­ko. Dota ist begei­stert von der Direkt­heit der Gedich­te, der Ver­knap­pung der Spra­che und fasst den Plan, aus den Tex­ten Musik zu machen. Ihre Musik gibt der schlich­ten Ele­ganz und zeit­lo­sen Strahl­kraft von Kalé­kos Dicht­kunst eine zusätz­li­che Ebe­ne und neue Far­ben, manch­mal auch zum Text in Kon­trast gesetzt. DOTA schafft es, dass das Publi­kum kein ein­zi­ges Mal an Lyrik mit musi­ka­li­scher Beglei­tung denkt, wäh­rend es die Lie­der hört. Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf an allen Reser­vix-Vor­ver­kaufs­stel­len und an der Abend­kas­se. Sie kosten im Vor­ver­kauf 32,00 € (erm. 30,00 €) und an der Abend­kas­se 35,00 € oder online unter https://​t1p​.de/​n​j​uyf Ver­an­stal­ter Kul­tur­amt Stadt Forch­heim Kar­ten Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf an allen Reser­vix-Vor­ver­kaufs­stel­len oder online: VVK: 32,00 €, erm. 30,00 €, AK: 35,00 €.

Kul­tur Som­mer Quar­tier: Bus-Shut­tle zu aus­ge­wähl­ten Veranstaltungen

Das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim orga­ni­siert Son­der­bus­se zum Kul­tur Som­mer Quar­tier Königs­bad Forch­heim. An aus­ge­wähl­ten Ver­an­stal­tun­gen ver­kehrt ein Bus mit meh­re­ren Hal­ten zwi­schen Forch­heim Nord und den Ver­an­stal­tungs­ge­län­de am Königs­bad im Forch­hei­mer Süden. Das Ange­bot des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs inner­halb der Stadt Forch­heim ist in Hin­blick auf Ver­an­stal­tun­gen am Wochen­en­de nicht aus­rei­chend aus­ge­baut. An Frei­ta­gen und Sams­ta­gen fah­ren in den spä­ten Abend­stun­den, also nach Ver­an­stal­tungs­en­de, kei­ne Lini­en­bus­se mehr. Auch Sonn­tag­nach­mit­tag ist eine umwelt­scho­nen­de Anrei­se zum Ver­an­stal­tungs­ge­län­de mit dem ÖPNV nicht mög­lich. Um auch Men­schen, die in ihrer Mobi­li­tät ein­ge­schränkt sind, die Teil­nah­me an Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen zu ermög­li­chen, bie­tet das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim einen Son­der­bus an. Zu die­sen Ver­an­stal­tun­gen ver­kehrt der Bus:

07.06.2024: DOTA – In den fern­sten der Fernen

08.06.2024: Odes­sa Sym­pho­nie Orche­stra – Eine musi­ka­li­sche Rei­se nach Paris!

30.06.2024: Frän­ki­scher Thea­ter­som­mer – Nathan der Weise

Die Bus-Rou­te star­tet am jewei­li­gen Ver­an­stal­tungs­tag in Forch­heim Nord und fährt insgesamt

fünf Bus­hal­te­sta­tio­nen an:

Bür­ger­zen­trum Forch­heim Nord (Bus­hal­te­stel­le: „Bam­mers­dor­fer Straße“)

Betreu­ungs­ver­ein AWO (Bus­hal­te­stel­le „Forch­heim Kaiser-Heinrich-Straße“)

Innen­stadt (Bus­hal­te­stel­le „Forch­heim Katharinenspital“)

Bahn­hof (Bus­hal­te­stel­le „ZOB Bahnhof“)

Kul­tur Som­mer Quartier

Die Abfahrts­zei­ten sind jeweils so gesetzt, dass die Veranstaltungsbesucher*innen 45 min vor Ver­an­stal­tungs­be­ginn im Kul­tur Som­mer Quar­tier ankom­men. Die Rück­fahrt (sie­he Bus­sta­tio­nen oben in umge­kehr­ter Rei­hen­fol­ge) ist jeweils 20 Minu­ten nach Ver­an­stal­tungs­en­de. Die fol­gen­de Gra­fik gibt Aus­kunft über die jewei­li­gen Abfahrts­zei­ten an den drei Ver­an­stal­tungs­ter­mi­nen. Ach­tung, die Abfahrts­zei­ten unter­schei­den sich, da die Ver­an­stal­tun­gen jeweils zu unter­schied­li­chen Uhr­zei­ten begin­nen Die Fahr­ten wer­den von der Forch­hei­mer Omni­bus­fir­ma KRAUS durch­ge­führt. Die ein­ge­setz­ten Lini­en-Bus­se sind äußer­lich direkt an der Dis­play-Anzei­ge „Kul­tur Som­mer Quar­tier“ erkenn­bar. Die Ein­tritts­kar­ten für die jewei­li­gen Kon­zer­te die­nen gleich­zei­tig auch als Bus­ticket für den Son­der­bus und müs­sen beim Ein­stei­gen vor­ge­zeigt wer­den. Der Son­der­bus-Ser­vice zu den drei aus­ge­wähl­ten Ver­an­stal­tun­gen soll nicht nur den Zugang zu Kul­tur für Men­schen ohne Auto erleich­tern, son­dern wird auch als Test­lauf gewer­tet. Soll­te sich der Bedarf eines sol­chen Ser­vices als not­wen­dig her­aus­stel­len, kann im Fol­ge­jahr über eine Fort­set­zung und einen Aus­bau nach­ge­dacht werden.

Kul­tur Som­mer Quartier

Das Kul­tur Som­mer Quar­tier ist eine Open-Air-Spiel­stät­te am Königs­bad Forch­heim. Für die­se Ver­an­stal­tung ver­kehrt ein Son­der­bus mit meh­re­ren Hal­ten zwi­schen Forch­heim Nord und dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de. Mitt­ler­wei­le schreibt das Kul­tur Som­mer Quar­tier in Forch­heim die vier­te Sai­son! Offi­zi­ell eröff­net wird das Kul­tur Som­mer Quar­tier Heu­er am 31. Mai 2024 mit der Ver­nis­sa­ge zur Jah­res­aus­stel­lung vom Foto Forum Forch­heim. Es läuft mit vie­len Ange­bo­ten bis 31. August. Das wei­te­re Pro­gramm ist zu fin­den auf der städ­ti­schen Web­site unter www​.forch​heim​.de/​k​u​n​s​t​-​u​n​d​-​k​u​l​t​u​r​g​e​n​i​e​s​s​e​n​/​k​u​l​t​u​r​s​o​m​m​e​r​q​u​a​r​t​ier/. 2021 hat­te das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim das Pro­jekt gegrün­det und schuf damit trotz der damals gel­ten­den Coro­na-Maß­nah­men ein neu­es kul­tu­rel­les Ange­bot. Mitt­ler­wei­le gilt das gro­ße, stim­mungs­vol­le Open Air-Event als eta­blier­ter Spiel­ort sowohl bei Kulturakteur*innen als auch beim Publi­kum. Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel zeigt sich zufrie­den mit der “genia­len Erfin­dung, die wir stets wei­ter­ent­wickeln!” Mit ver­bes­ser­ter Büh­ne, wit­te­rungs­ge­schütz­ten Plät­zen fürs Publi­kum und hoch­ka­rä­ti­gen Ensem­bles sowohl aus der Lokalsze­ne als auch aus über­re­gio­na­len Ange­bo­ten hat das städ­ti­sche Kul­tur­amt das Kul­tur Som­mer Quar­tier opti­miert. Auf dem Are­al prä­sen­tiert sich die loka­le Kul­tur­sze­ne und lockt mit Kon­zer­ten und Live-Events ins Königs­bad. Über­re­gio­na­le Künstler*innen ergän­zen das Pro­gramm. Das Kul­tur­amt koor­di­niert die Ver­an­stal­tun­gen und bie­tet den ande­ren Ver­an­stal­tern durch die Bereit­stel­lung von Dienst­lei­stun­gen und Ver­an­stal­tungs­in­fra­struk­tur einen rei­bungs­lo­sen Ablauf am Ver­an­stal­tungs­tag. Bis in den Sep­tem­ber hin­ein kann das Publi­kum aus einer abwechs­lungs­rei­chen Palet­te von Musik, Lesun­gen und Festen wählen.