Die SPD-Frak­ti­on im Stadt­rat Bam­berg hat einen Antrag zur Über­prü­fung der geplan­ten Baum­pflan­zun­gen im Rah­men des Pro­jekts Mit­mach-Kli­ma gestellt. Anlass dafür sind Berich­te der Stadt­ver­wal­tung, wonach aus Kosten­grün­den in der Sie­mens­stra­ße nicht wie ursprüng­lich geplant 12 Bäu­me, son­dern ledig­lich 6 Bäu­me gepflanzt wer­den sol­len. Die Kosten für einen Baum in der Sie­mens­stra­ße wür­den somit auf etwa 30.000 Euro anstei­gen, was die SPD-Frak­ti­on als untrag­bar betrach­tet. In einer gemein­sa­men Sit­zung der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on mit dem SPD-Orts­ver­ein Bam­berg Ost, an der unter ande­rem der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Heinz Kunt­ke, Stadt­rat Peter Süß und Vor­stands­mit­glied Micha­el Hauck teil­nah­men, wur­de inten­siv über die The­ma­tik dis­ku­tiert. Die Ver­wal­tung plant der­zeit, statt der ursprüng­lich vor­ge­se­he­nen 12 Bäu­me in der Sie­mens­stra­ße nun­mehr nur 6 Bäu­me zu pflan­zen. Ange­sichts der exor­bi­tan­ten Kosten, die dadurch pro Baum ent­ste­hen, for­dert die SPD-Frak­ti­on eine Neu­be­wer­tung und Ver­la­ge­rung der Pflan­zun­gen in den Bam­ber­ger Osten.

„Wir sind der Mei­nung, dass es sinn­vol­ler wäre, die Bäu­me auf Schul­hö­fen im Bam­ber­ger Osten zu pflan­zen. Dies wür­de nicht nur dem Gesamt­kli­ma zugu­te­kom­men, son­dern auch die Bedin­gun­gen auf den Schul­hö­fen deut­lich ver­bes­sern“, so Heinz Kunt­ke. Bäu­me könn­ten dort Schat­ten spen­den und das Mikro­kli­ma posi­tiv beein­flus­sen, was beson­ders für die Schü­ler von gro­ßer Bedeu­tung ist. Die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on hat des­halb einen Antrag gestellt, nach wel­chem die Stadt­ver­wal­tung über­prü­fen möge, an wel­chen Schul­stand­or­ten im Bam­berg Osten Bäu­me aus dem Pro­jekt Mit­mach-Kli­ma gepflanzt wer­den kön­nen. Dafür sol­len die ursprüng­lich für die Sie­mens­stra­ße vor­ge­se­he­nen 12 Bäu­me berück­sich­tigt sowie die anfal­len­den Kosten für alter­na­ti­ve Stand­or­te dar­ge­stellt wer­den. Mit die­sem Vor­stoß möch­te die SPD-Frak­ti­on sicher­stel­len, dass die Mit­tel des Pro­jekts Mit­mach-Kli­ma effek­tiv und sinn­voll ein­ge­setzt wer­den. „Unser Ziel ist es, nach­hal­ti­ge und kosten­ef­fi­zi­en­te Lösun­gen zu fin­den, die den Bedürf­nis­sen der Bür­ger und ins­be­son­de­re der Schü­ler in Bam­berg gerecht wer­den“, betont Stadt­rat Peter Süß.