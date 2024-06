ARE­NA Festi­val 2024 star­tet bald

Das dies­jäh­ri­ge ARE­NA Festi­val steht vor der Tür und bringt in sei­ner 34. Aus­ga­be eine limi­t­ed edi­ti­on vol­ler Span­nung und Krea­ti­vi­tät mit. Vom 19. bis zum 23. Juni 2024 wird

Erlan­gen zum Hot­spot für Tanz, Thea­ter und (Performance-)Kunst. Fünf inter­na­tio­na­le Künstler*innengruppen brin­gen das Festi­val­mot­to »limi­t­ed edi­ti­on« auf neu geschaf­fe­ne wie auch auf bereits eta­blier­te Büh­nen. Im Rah­men­pro­gramm kön­nen die Zuschau­en­den in Work­shops und Gesprächs­for­ma­ten selbst aktiv wer­den. Das stu­den­tisch orga­ni­sier­te ARE­NA Festi­val fin­det in die­sem Jahr bereits zum 34. Mal statt. Mit wech­seln­den Mot­tos und einer Aus­wahl inter­na­tio­na­ler Künstler*innengruppen schafft das Festi­val jähr­lich eine Platt­form für Krea­ti­vi­tät, Aus­tausch und außer­ge­wöhn­li­che Erleb­nis­se. Die Festi­val­wo­che wird offi­zi­ell am Mitt­woch, den 19. Juni um 20:30 Uhr im Expe­ri­men­tier­thea­ter der FAU eröff­net. In der Tanz­per­for­mance »Talk« ver­knüpft Zhou Zhou die mensch­li­che Bewe­gung mit brand­ak­tu­el­len Tech­no­lo­gien. Im Zen­trum dafür steht ein in KI-ein­ge­bet­te­tes inter­ak­ti­ves Musik­sy­stem, das die Tanz­be­we­gun­gen auf der Büh­ne in einen atmo­sphä­ri­schen Klang­tep­pich mit star­ken Bil­dern über­setzt. Mela­nie Mül­ler aus dem ARE­NA-der jun­gen Kün­ste e.V. Vor­stand erklärt: „Wir wol­len neue und ein­ma­li­ge künst­le­ri­sche Impul­se in bereits gefe­stig­ten Struk­tu­ren ermög­li­chen. Dadurch erhof­fen wir uns die Ent­deckung neu­en Poten­ti­als in einer limi­tier­ten Edi­ti­on.” Im viel­sei­ti­gen Rah­men­pro­gramm kön­nen die Zuschau­en­den in diver­sen Work­shops selbst kör­per­lich, emo­tio­nal und men­tal par­ti­zi­pie­ren. Zudem haben wir auch meh­re­re Gesprächs­for­ma­te zu den Per­for­man­ces vor­be­rei­tet. In der dies­jäh­ri­gen Kunst­aus­stel­lung kön­nen die Festivalbesucher*innen wei­te­re künst­le­ri­sche Impul­se neben der Per­for­mance-Kunst ent­decken. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den Stücken, zum Rah­men­pro­gramm sowie der Ticket­shop sind auf are​na​-festi​val​.de zu finden.