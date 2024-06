Ergän­zung zur Ein­ga­be vom 16.04.2024 der Inter­es­sen­ge­mein­schaft AUF­BRUCH für die nächst mög­li­che Gemein­de­rats­sit­zung des Gemein­de­ra­tes Leu­ten­bach, wel­che am 03.06.2024 an den ersten Bür­ger­mei­ster Herrn Flo­ri­an Kraft und alle amtie­ren­den Gemein­de­rats­mit­glie­der per email ver­sandt wurde.

Antrag auf den kosten­lo­sen Erhalt des Mit­tei­lungs­blat­tes der VG Kirch­eh­ren­bach für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Gemein­de Leutenbach

Sehr geehr­ter Herr Bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Kraft,

sehr geehr­te Gemeinderätinnen,

sehr geehr­te Gemeinderäte,

wie im Mit­tei­lungs­blatt ange­kün­digt, wird in der Gemein­de­rats­sit­zung am Diens­tag, den 04. Juni 2024 unser Anlie­gen nun öffent­lich behandelt.

In der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung am 29. April 2024 infor­mier­te dazu BGM Kraft unter dem Punkt „Infor­ma­ti­on“ aus der letz­ten Sit­zung des Ver­wal­tungs­ge­mein­schafts­rats: „…..zukünf­tig ist das Mit­tei­lungs­blatt nur noch online geplant. Das wür­de Kosten, Zeit, Papier und Geld spa­ren.“ Die­se Infor­ma­ti­on ist für uns eine miss­glück­te Ablen­kung von der tat­säch­li­chen Rea­li­tät und eine unver­ständ­li­che Vertröstung.

Dies kön­nen wir so nicht kom­men­tar­los ste­hen lassen.

Lei­der wird mit kei­ner Sil­be erklärt, war­um das Mit­tei­lungs­blatt im Bereich der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Kirch­eh­ren­bach seit vie­len Jah­ren kosten­pflich­tig ist.

In qua­si allen ande­ren Gemein­den des Land­krei­ses Forch­heim ist es nach unse­rer Recher­che gra­tis. Auch qua­li­ta­tiv hebt sich unser Mit­tei­lungs­blatt nicht ab, die den kosten­pflich­ti­gen Bezug begrün­den würde.

Es wird sicher­lich auch in Zukunft Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geben, die die Print­aus­ga­be bevor­zu­gen. Im Sin­ne einer gerech­ten und Gene­ra­tio­nen über­grei­fen­den Infor­ma­ti­ons­auf­ga­be muss auch Men­schen das Mit­tei­lungs­blatt zugäng­lich sein, die nicht mit dem Inter­net und der vor­an­schrei­ten­den Digi­ta­li­sie­rung ver­traut sind.

Bis es zur Selbst­ver­ständ­lich­keit gewor­den ist, Infor­ma­tio­nen grund­sätz­lich digi­tal abzu­ru­fen bzw. zu erhal­ten, wird es sicher­lich noch eini­ge Jah­re und ver­mut­lich auch noch eine gan­ze Gene­ra­ti­on benötigen.

Wir bit­ten des­halb mit Nach­druck den Gemein­de­rat Leu­ten­bach, den kosten­lo­sen Bezug sowohl in Print­form als auch als Onlin­ever­si­on zu beschlie­ßen und bei der VG Kirch­eh­ren­bach durchzusetzen.

Anbei ver­sen­den wir noch­mals die Auf­li­stung, die zeigt, wel­che Gemein­den das Mit­tei­lungs­blatt kosten­los ihren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zur Ver­fü­gung stellen.

Liste der Gemein­den zum Her­un­ter­la­den (.XLSX-Datei, 13 KB)

Spre­cher der IG AUFBRUCH

Bern­hard Gal­ster & Mat­thi­as Reubel