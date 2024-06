Werbeplakate für CSD Bayreuth mit AfD-Botschaften beschmiert

Nach­dem Pla­kat­van­da­lis­mus im Euro­pa­wahl­kampf vor allem die Par­tei­en traf, trifft es nun auch den Que­er Bay­reuth e. V.: ein Wer­be­pla­kat des Ver­eins Que­er Bay­reuth für den kom­men­den CSD am 08.06.2024 ist mit AfD-Bot­schaf­ten beschmiert worden.

Hier­zu stellt Robert Gluch, Vor­sit­zen­der des Ver­eins Que­er Bay­reuth, fest: „Pla­kat­van­da­lis­mus ist eine Straf­tat. Wir wer­den das selbst­ver­ständ­lich zur Anzei­ge brin­gen. Gleich­zei­tig zeigt die­se Schmie­re­rei und indi­rek­te Attacke auf uns aber auch die Gei­stes­hal­tung von AfD-Anhänger*innen: eine bun­te und tole­ran­te Gesell­schaft wird offen­sicht­lich abge­lehnt, und zwar so sehr, dass man vor Straf­ta­ten kei­nen Halt macht. Wir erwar­ten von der Bay­reu­ther AfD, dass sich hier­von aus­drück­lich distanziert.“

Gleich­wohl, so Gluch wei­ter, zeigt das auch die aktu­el­le gesell­schaft­li­che Lage: „Die Stim­mung in der Bevöl­ke­rung ist auf­ge­heizt und wird durch die AfD und ins­be­son­de­re ihrer Anhänger*innen gegen que­e­re Min­der­hei­ten ange­heizt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von­sei­ten der AfD-Anhänger*innen bedroht wer­den. Im ver­gan­gen Jahr waren wir zum Tag der deut­schen Ein­heit in Möd­lareuth und wur­den dort von­sei­ten der AfD-Anhän­ge­rin­nen wüst beschimpft, teils sogar als uner­wünscht bezeich­net. Das kann so nicht weitergehen!“

Wie oben beschrie­ben, wird der Que­er Bay­reuth e. V. Straf­an­zei­ge stellen.