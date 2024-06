Was bedeu­tet es, wenn alte Gemäu­er abge­ris­sen wer­den? Geht damit auch ein Ver­lust einer städ­ti­schen Iden­ti­tät einher?

Am Mitt­woch, dem 19. Juni um 19.30 Uhr prä­sen­tiert die Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein einen span­nen­den Vor­trag in der Alten Dar­re. Alte Gebäu­de und Denk­mä­ler erzäh­len eine Geschich­te. Und sie sind Teil der Iden­ti­tät einer Stadt. Mit dem Ver­schwin­den die­ser Bau­ten ver­liert eine Stadt wohl­mög­lich einen Teil sei­ner Geschich­te, aber auch sei­ner Iden­ti­tät? Was bedeu­tet der Ver­lust alter Gebäu­de, sei­en es Häu­ser, Kir­chen, Denk­mä­ler oder Scheu­nen. Wie viel Geschich­te geht damit ver­lo­ren? Und was bedeu­tet das für das Stadtbild?

Als in Bad Staf­fel­stein die „Zehnt­scheu­ne“ den Bag­gern zum Opfer fiel, ver­lor die Stadt damit einen Teil sei­ner Iden­ti­tät, auch wenn es aus bau­auf­sicht­li­cher Sicht mit Sicher­heit die ein­zig ver­blie­be­ne Opti­on war. Doch hät­te man vor­her mehr tun müs­sen, mehr tun kön­nen, um die­ses so für die Stadt­ge­schich­te bedeu­ten­de Denk­mal zu erhal­ten? Wie vie­le Gebäu­de sind gefähr­det und wird Bad Staf­fel­stein dann eine ande­re Stadt wer­den? Man mag sich die Stadt ohne die Alte Dar­re und den Stadt­turm gar nicht vor­stel­len. Adel­heid Wasch­ka, Lei­te­rin des Stadt­mu­se­ums, Stadt­ar­chi­va­rin und Lei­te­rin des Arbeits­krei­ses „Stadt­ge­schich­te“, geht der Fra­ge nach, wie viel Iden­ti­täts­ver­lust eine Stadt ertra­gen kann, ohne die „See­le“ zu verlieren.

Der Ein­tritt ist frei und nicht an eine Mit­glied­schaft gebun­den, Ein­lass ist um 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.