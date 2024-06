RÖS­LAU, LKR. WUN­SIE­DEL. Unbe­kann­te stah­len in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag einen Trak­tor von einer Wei­de im Gemein­de­be­reich Rös­lau. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend, 20.30 Uhr, bis Frei­tag­mor­gen, 8.30 Uhr, mach­ten sich unbe­kann­te Die­be auf einer Wei­de im Orts­teil Dürn­berg zu schaf­fen. Von dem frei zugäng­li­chen Grund­stück im Süden des Ortes stah­len die Täter einen Trak­tor. Es han­del­te sich um ein All­rad-Fahr­zeug der Mar­ke „John Dee­re“ vom Typ 5055E mit Fah­rer­ka­bi­ne. Der Trak­tor trug zuletzt die Kenn­zei­chen WUN-JD 16 und war in den mar­ken­ty­pi­schen Far­ben Grün mit gel­ben Fel­gen lackiert und hat­te einen Zeit­wert von rund 15.000 Euro. Um sich die Flucht zu erleich­tern, trenn­ten die Unbe­kann­ten gewalt­sam ein mon­tier­tes Krei­sel­mäh­werk ab, das am Tat­ort zurück­blieb. Nach ersten Ermitt­lun­gen such­ten sie anschlie­ßend in Rich­tung der nahen Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Rös­lau und Reicholds­grün über die Fel­der das Weite.

Die Ermitt­ler der Kri­po Hof haben die Unter­su­chun­gen zum Dieb­stahl auf­ge­nom­men und bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Für Anga­ben zum Ver­bleib des Trak­tors mel­den sich Zeu­gen bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/7040.