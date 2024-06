FORCH­HEIM. Am Mon­tag über­gab eine Senio­rin Gold­mün­zen und Uhren an Tele­fon­be­trü­ger. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Mon­tag­nach­mit­tag rie­fen Betrü­ger bei einer 92-jäh­ri­gen Forch­hei­me­rin an. Die­ser tisch­ten sie die übli­che Geschich­te von einem töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall auf, den ihre Toch­ter ver­ur­sacht habe. Um die­se vor einer Gefäng­nis­stra­fe zu bewah­ren, müs­se eine hohe Kau­ti­ons­zah­lung gelei­stet wer­den. Im Glau­ben, damit ihre Toch­ter vor der dro­hen­den Inhaf­tie­rung zu schüt­zen, über­gab die 92-Jäh­ri­ge am frü­hen Nach­mit­tag meh­re­re Gold­mün­zen und Uhren an einen Abho­ler. Die Über­ga­be erfolg­te in der Ruhalm­stra­ße. Es ent­stand ein Ver­mö­gens­scha­den in Höhe eines nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Eurobetrages.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 165 cm groß

schlank

kur­zes schwar­zes Haar

gestreif­tes Oberteil

trug eine auf­fäl­li­ge Bril­le mit dickem schwar­zem Rand

führ­te eine schwar­ze Umhän­ge­ta­sche mit bei­ger Schnal­le mit sich

Die Kri­po Bam­berg bit­tet zu dem Fall um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Im Beson­de­ren ist für die Ermitt­ler Fol­gen­des interessant:

Wer kann Anga­ben zu ver­däch­ti­gen Per­so­nen oder dem beschrie­be­nen Abho­ler in der Ruhalm­stra­ße machen?

Sind Ihnen ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge aufgefallen?

Mög­li­cher­wei­se ist der Abho­ler auch mit dem Taxi oder der Bahn nach Forch­heim oder wie­der abge­reist. Des­halb sind auch Wahr­neh­mun­gen am Forch­hei­mer Bahn­hof von beson­de­rer Bedeutung.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se geben Sie bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.