Coburg über­nimmt ab 1. Juli stan­des­amt­li­che Auf­ga­ben der Gemeinden

Für Ein­woh­ne­rin­nen von Grub am Frost und Nie­der­füll­bach ist künf­tig auch das Cobur­ger Stan­des­amt zustän­dig. Die Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft und die Stadt Coburg haben die­se inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit ver­trag­lich ver­ein­bart. Damit ste­hen den Gemein­de­bür­ge­rin­nen auch alle Dienst­lei­stun­gen der Stadt Coburg zur Ver­fü­gung. Vie­le kön­nen online bean­tragt und bear­bei­tet wer­den. Das Stan­des­amt Coburg ist Vor­rei­ter bei der Digi­ta­li­sie­rung. Ein wei­te­rer Vor­teil ist die gebün­del­te Fach­kennt­nis. Durch Zuwan­de­rung wer­den Per­so­nen­stands­fäl­le immer kom­pli­zier­ter, es müs­sen die Geset­ze vie­ler Län­der beach­tet und mit dem deut­schen ver­gli­chen wer­den. Auch anste­hen­den Geset­zes­neue­run­gen wie zum Bei­spiel das Selbst­be­stim­mungs­ge­setz und die gro­ße Namens­rechts­re­form erfor­dern spe­zi­el­les Fach­wis­sen. Für klei­ne Gemein­den, mit weni­gen Fäl­len pro Jahr, ist es mit gro­ßem per­so­nel­len und finan­zi­el­len Auf­wand ver­bun­den mit den Ent­wick­lun­gen Schritt zu hal­ten. Zum Ende des Jah­res tritt die Stan­des­be­am­tin der VG Grub am Forst ihren Ruhe­stand an. Daher greift die VG Grub am Forst ab 1. Juli 2024 auf die Exper­ti­se des Cobur­ger Stan­des­amts zurück. Nach Groß­hei­rath, Lau­ter­tal und Son­ne­feld sind Grub am Forst und Nie­der­füll­bach damit die vier­te und fünf­te Gemein­de, die ihre Auf­ga­ben an die Stadt Coburg über­tra­gen haben. Weid­hau­sen bei Coburg wird im vier­ten Quar­tal fol­gen. Das jun­ge Team des Cobur­ger Stan­des­am­tes kann die zusätz­li­chen Fäl­le stem­men. Die vie­len digi­ta­len Dienst­lei­stun­gen wie der Trau­ka­len­der, die Bestel­lung von Urkun­den oder die Namens­be­stim­mung bei Neu­ge­bo­re­nen erleich­tern die Mehr­ar­beit. Die Stadt erhält dafür eine Aufwandsentschädigung.