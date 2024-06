Die Bus­se der Linie 305 zwi­schen Mey­ern­berg und Hohe War­te sind vor allem zu Stoß­zei­ten häu­fi­ger ver­spä­tet. Die Stadt­wer­ke Bay­reuth dre­hen des­halb gemein­sam mit der Stadt­ver­wal­tung im Rah­men eines Test­be­triebs an meh­re­ren Stell­schrau­ben, um die Pünkt­lich­keit für die Fahr­gä­ste zu verbessern.

Ver­spä­tun­gen im Stadt­bus­ver­kehr sind für die Fahr­gä­ste ärger­lich. Beson­ders dann, wenn sie an der ZOH ihren Anschluss­bus des­halb ver­pas­sen. Genau das pas­siert seit eini­ger Zeit immer wie­der auf der Linie 305. „Hier spü­ren wir zu bestimm­ten Tages­zei­ten beson­ders stark, dass der Ver­kehr in Bay­reuth in den ver­gan­ge­nen Jah­ren an vie­len Stel­len zuge­nom­men hat“, erklärt Jan Koch, Spre­cher der Stadt­wer­ke Bay­reuth. Auch ande­re Grün­de spie­len laut Koch eine Rol­le: „Vie­le Hal­te­stel­len sind noch nicht bar­rie­re­frei aus­ge­baut, wes­halb eini­ge Fahr­gä­ste fürs Ein- und Aus­stei­gen ein­fach län­ger brau­chen. In Abstim­mung mit der Stadt haben wir des­halb ein Kon­zept erar­bei­tet, wie die Bus­se der Linie 305 schnel­ler vor­an­kom­men.“ Das Kon­zept wer­de ab dem 27. Mai im Real­be­trieb gete­stet. Kern des Kon­zepts sind meh­re­re klei­ne­re Ver­än­de­run­gen auf dem gesam­ten Lini­en­weg zwi­schen Mey­ern­berg und Hohe War­te. „Gro­ße Ver­än­de­run­gen, wie etwa die Linie durch ande­re Stra­ßen zu schicken, sind für unse­re Fahr­gä­ste oft­mals pro­ble­ma­tisch, wes­we­gen wir mit dem Test­be­trieb gezielt auf punk­tu­el­le Maß­nah­men set­zen, die uns wert­vol­le Sekun­den brin­gen sol­len.“ So ver­schie­ben die Stadt­wer­ke die Hal­te­stel­le ‚Katha­ri­na-von-Bora-Kir­che‘ an den Stra­ßen­rand, damit die Bus­se nicht mehr um die dor­ti­ge Ver­kehrs­in­sel fah­ren müs­sen. Außer­dem ver­le­gen die Stadt­wer­ke die Hal­te­stel­le ‚Hum­boldt­stra­ße‘ sowie die stadt­aus­wär­ti­ge Hal­te­stel­le ‚Grü­ner Baum‘ um weni­ge Meter vor die Hal­te­bucht – die Bus­se hal­ten dadurch direkt am Fahr­bahn­rand. „Hier­von ver­spre­chen wir uns viel, weil unse­re Bus­se beim Los­fah­ren nicht mehr auf eine Lücke im Ver­kehr ange­wie­sen sind, son­dern direkt los­fah­ren kön­nen.“ Ergän­zend hier­zu wer­den Hal­te­ver­bots­zo­nen in Mey­ern­berg und im Hus­sen­gut gering­fü­gig ver­län­gert, damit die Bus­se bes­ser vorankommen.

Die Ver­än­de­run­gen grei­fen ab Mon­tag, den 27. Mai. Jan Koch betont, dass die Stadt­wer­ke die Situa­ti­on auf der Linie 305 in den kom­men­den Wochen detail­liert ana­ly­sie­ren und mit der Stadt­ver­wal­tung bespre­chen wer­den. „Unser Kon­zept muss sich jetzt bewäh­ren. Nur wenn das der Fall ist, hal­ten wir an den Maß­nah­men fest.“ Zusätz­lich zu den kurz­fri­sti­gen Opti­mie­run­gen setzt die Stadt wei­te­re Maß­nah­men schritt­wei­se um, um den Stadt­bus­ver­kehr attrak­ti­ver zu machen. Hier­zu zäh­len bei­spiels­wei­se, dass Hal­te­stel­len bar­rie­re­frei gestal­tet wer­den, und dass die Ampel­schal­tun­gen so gestal­tet wer­den, dass die Stadt­bus­se schnel­ler von A nach B kommen.