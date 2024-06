Erneut 100.000,- Euro für sozia­les Engagement

„Leucht­turm Mensch“-Nominierungen noch bis 30.06.2024 möglich

Die KOI­N­OR Horst-Mül­ler-Stif­tung prä­miert in die­sem Jahr bereits zum drit­ten Mal „Leucht­tür­me“ aus der Regi­on. Men­schen, die sich sozi­al und ehren­amt­lich in beson­de­rem Maß enga­gie­ren. Men­schen, die unse­re Hei­mat ein Stück lebens- und lie­bens­wer­ter machen, um es im Sin­ne der Stif­tung auf den Punkt zu brin­gen. Es geht um Men­schen. Es geht um Mit­ein­an­der. Mit „Leucht­turm Mensch“ wur­de im Jahr 2022 ein ein­zig­ar­ti­ges Pro­jekt ins Leben geru­fen. Die Reso­nanz war über­wäl­ti­gend. Bei über 70 Nomi­nie­run­gen wur­den 17 Preis­trä­ger gewür­digt und ins­ge­samt 60.000,- Euro für sozia­le Zwecke aus­ge­schüt­tet. In 2023 wur­de das Pro­jekt fort­ge­führt und erwei­tert. Unter einer Viel­zahl von Ein­sen­dun­gen wur­den 19 Preis­trä­ger im Rah­men einer Gala geehrt. Ins­ge­samt wur­de eine Sum­me von 100.000,- Euro für sozia­les Enga­ge­ment und Pro­jek­te gestif­tet. Auch 2024 möch­te die KOI­N­OR Horst-Mül­ler-Stif­tung wie­der sozia­les Enga­ge­ment wür­di­gen und zusätz­lich noch Pro­jek­te, die sich mit dem The­ma Natur und Umwelt hier in unse­rer Regi­on beschäf­ti­gen. Egal, ob alt­be­währ­te oder neue Pro­jek­te, ob groß ange­legt oder im Klei­nen. Es geht um die Moti­va­ti­on und ums Anpacken – für eine lie­bens- und lebens­wer­te Heimat.

Wie und wer kann nomi­nie­ren und nomi­niert werden?

Jedem in unse­rer Hei­mat darf und soll das Enga­ge­ment der Men­schen auf­fal­len, die auf viel­fäl­ti­ge Wei­se dazu bei­tra­gen, Mensch­lich­keit über blo­ßem Ego­is­mus zu stel­len und die Hei­mat somit zu einem bes­se­ren Ort zu machen. „Leucht­turm Mensch“ ehrt die­se Men­schen und deren Ent­decker. Jeder kann einen oder meh­re­re Vor­schlä­ge ein­rei­chen, ob Ein­zel­per­so­nen, Grup­pen, Ver­ei­ne oder Insti­tu­tio­nen. Außer­dem auch Pro­jek­te, die sich dem The­ma Natur und Umwelt wid­men. Alle Infos und For­mu­lar zur Nomi­nie­rung unter www​.koi​n​or​-stif​tung​.de

Es wer­den ins­ge­samt 100.000 Euro aus­ge­schüt­tet. Über die Höhe der Ein­zel­prei­se ent­schei­det die Jury nach Wür­di­gung aller ein­zel­nen Umstän­de, wobei sich auch meh­re­re Teil­neh­mer ein Preis­geld tei­len kön­nen. Die Gewin­ne die­nen nicht der per­sön­li­chen Berei­che­rung. Viel­mehr sind sie von den Preis­trä­gern in frei­er Ent­schei­dung – aber im Ein­klang mit den Stif­tungs­re­gu­la­ri­en – zu verwenden.