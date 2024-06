Am Sams­tag, 8. Juni, ab 10 Uhr, kön­nen Inter­es­sier­te ler­nen, wie sich unter den gestie­ge­nen Anfor­de­run­gen in der (Arbeits-)Welt Teams trotz­dem ent­spannt und effek­tiv füh­ren las­sen. Wie kann ich als Füh­rungs­kraft in der Digi­ta­li­sie­rung, mit ver­teil­tem Arbei­ten, sich ver­än­dern­den Rah­men­be­din­gun­gen und immer kom­ple­xe­ren The­men in mei­ner Rol­le wirk­sam sein, das heißt, Men­schen und Teams dabei unter­stüt­zen, die gemein­sa­men Zie­le zu errei­chen? In dem Kurs der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth, der im RW21 statt­fin­det, wer­den aktu­el­le Füh­rungs­kon­zep­te betrach­tet, die aktu­el­len Ver­än­de­run­gen in der (Arbeits-)Welt ana­ly­siert und es wird der Fra­ge nach­ge­gan­gen, wie Eigen­ver­ant­wor­tung und Selbst­or­ga­ni­sa­ti­on geför­dert wer­den kön­nen. Ver­bind­li­che Anmel­dung sind bis Frei­tag, 31. Mai, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.