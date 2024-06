Hüt­ten­dor­fer Orts­bei­rat tagt

Der Orts­bei­rat Hüt­ten­dorf kommt am Don­ners­tag, 6. Juni, um 19:00 Uhr, im Land­gast­hof Popp (Hüt­ten­dor­fer Stra­ße 1) zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen der aktu­el­le Stand zum Schleu­sen­neu­bau, die Sper­rung des Main-Donau-Rad­wegs, der aktu­el­le Stand zu den Geschwin­dig­keits­mess­an­la­gen, die Vor­stel­lung der Land­chro­nik Hüt­ten­dorf und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Jugend­hil­fe­aus­schuss tagt

Der Jugend­hil­fe­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Don­ners­tag, 6. Juni, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie beginnt um 16:00 Uhr im Rats­saal des Rat­hau­ses. Auf der Tages­ord­nung ste­hen der Erwei­te­rungs­bau für das Modell­pro­jekt „Koope­ra­ti­ve Ganz­ta­ges­bil­dung (KoGa)“ an der Micha­el-Poesch­ke-Schu­le, der Sach­stand des Betei­li­gungs­pro­zes­ses Stadt­teil-Schu­le Büchen­bach-Nord, ein digi­ta­ler Weg­wei­ser für Anlauf­stel­len für Allein­er­zie­hen­de in Erlan­gen u.a.m.

Mit einer Prä­sen­ta­ti­on stellt sich die Mal­te­ser Wer­ke gGmbH als frei­er Trä­ger der Jugend­hil­fe vor.

Jel­Gi-Kurs für Gitar­re oder Ukulele

Lied­be­glei­tung mit einem ein­fa­chen Griff – für Kita, Krip­pe, Kin­der­ta­ges­pfle­ge, musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung, Schu­le und Senio­ren­be­treu­ung: In weni­gen Stun­den kann ohne Vor­kennt­nis­se die Beglei­tung von Kinder‑, Volks­lie­der und popu­lä­re Songs ganz ein­fach gelernt wer­den. Die Stadt­bi­blio­thek lädt dazu mit dem gemein­nüt­zi­gen Ver­ein „Jel­Gi – Jeder lernt Gitar­re“ am Don­ners­tag, 6. Juni, von 14:00 bis 19:00 Uhr ein (Markt­platz 1, Bürgersaal).

In weni­gen Stun­den, wird gelernt, wie die Sai­ten der Gitar­re auf C‑Dur gestimmt wer­den, so muss mit der lin­ken Hand nur ein Griff erlernt wer­den. Für die rech­te Hand gibt es vie­le Anschlags­ar­ten. Ein Instru­ment, eine etwa 20 cm hohe Fuß­bank und ein Noten­stän­der müs­sen mit­ge­bracht wer­den. Der Kurs wird von Samu­el T. Klem­ke gelei­tet. Er ist klas­si­scher Gitar­rist mit künst­le­ri­schem Diplom und Kon­zert­ex­amen. Ein Unko­sten­bei­trag als Spen­de wird vor Ort erbe­ten. Eine Anmel­dung für die Teil­nah­me ist erfor­der­lich im Inter­net unter www.jelgi.com/jelgi-kurse/erlangen-06–06-2024.

Auf­ge­tont: das Kon­zert am Mittwoch

Es wird wie­der „Auf­ge­tont“! Die Kon­zert­rei­he geht am Mitt­woch, 5. Juni, um 19:00 Uhr wei­ter. Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus Erlan­gen und der Regi­on tre­ten in der Stadt­bi­blio­thek (Markt­platz 1) mit ihren Pro­gram­men auf. Bei den vier Kurz­kon­zer­ten kann musi­ka­li­sche Viel­falt erlebt wer­den. Den Anfang macht „Yian Gu“ mit vir­tu­os gespiel­ter Kla­vier­mu­sik. Anschlie­ßend träu­men sich die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer in den Ori­ent und lau­schen „Iman Zahe­di“ bei tra­di­tio­nel­ler ira­ni­scher Musik auf der per­si­schen Tar – eine Mög­lich­keit, ein fast unbe­kann­tes Instru­ment zu erle­ben. Außer­dem begei­stert das A cap­pel­la-Ensem­ble „Stimmt“, das fast aus­schließ­lich mit ihrer Stim­me Songs aus dem Pop- und Jazz­be­reich gestal­tet. Zum Abschluss ent­führt die Band „Red­starts“ auf eine Rei­se durch die Geschich­te des Rock ’n‘ Roll, sie las­sen den legen­dä­ren Stil ver­gan­ge­ner Zei­ten neu auf­le­ben – spä­te­stens hier hält es wohl nie­man­den mehr auf den Stüh­len. Der Ein­tritt zu die­sem beson­de­ren Kon­zert­er­leb­nis ist frei. Info: www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.

Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat fei­ert 50. Geburtstag

Mit einem gro­ßen Fest am Sams­tag, 8. Juni, fei­ert der Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat der Stadt Erlan­gen sei­nen 50. Geburts­tag. Von 15:00 bis 22:00 Uhr gibt es im Schloss­gar­ten Musik und inter­na­tio­na­les Essen. Ver­schie­de­ne Ver­ei­ne bie­ten abwechs­lungs­rei­che inter­kul­tu­rel­le Unter­hal­tung. Auch ein kosten­lo­ses Kin­der­pro­gramm gibt es. Um 15:15 Uhr wird Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik das Fest eröffnen.

Soll­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher Unter­stüt­zungs­be­darf haben, kön­nen sie sich bis Mitt­woch, 5. Juni, tele­fo­nisch bei der Stadt­ver­wal­tung mel­den (09131 86–1338).

Spen­den­auf­ruf: Erho­lungs­frei­zeit von ukrai­ni­schen Kindern

Beson­ders Kin­der lei­den unter dem Krieg in der Ukrai­ne und erle­ben täg­lich Gewalt und Zer­stö­rung. Ihr All­tag ist geprägt von Luft­alar­men, Aus­har­ren im Luft­schutz­bun­ker, schlaf­lo­sen Näch­ten und stän­di­ger Angst. Eini­ge haben einen Eltern­teil oder Ver­wand­te im Krieg ver­lo­ren oder muss­ten ihre Hei­mat­stadt verlassen.

Die Stadt Erlan­gen orga­ni­siert auf Bit­ten des Bür­ger­mei­sters von Bro­wa­ry, Igor Sapozhko, Anfang August eine Erho­lungs­frei­zeit für Kin­der aus Erlan­gens Soli­dar­part­ner­stadt. Rund 20 ukrai­ni­schen Kin­dern aus Bro­wa­ry soll es damit ermög­licht wer­den, für wenig­stens zehn Tage die Schrecken des Krie­ges etwas zu ver­ges­sen. Geplant sind unter ande­rem ein paar Tage auf der Jugend­farm, wo sie an einem Frei­zeit­pro­gramm teil­neh­men und mit ande­ren Kin­dern in Kon­takt kom­men können.

Um die Initia­ti­ve zu unter­stüt­zen, bit­tet das Städ­te­part­ner­schafts­bü­ro der Stadt­ver­wal­tung die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger um Spen­den auf das Spen­den­kon­to der Stadt Erlan­gen, IBAN DE46 7635 0000 0060 1284 03 (Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach), Ver­wen­dungs­zweck: Bro­wa­ry oder über die Platt­form Wir­Wun­der (https://​www​.bet​ter​place​.org/​d​e​/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​1​3​8​049). Als Nach­weis der Spen­de gegen­über dem Finanz­amt gilt der Kontoauszug.

Drausnick­stra­ße: Über­gang in zwei­ten Bauabschnitt

Noch bis vor­aus­sicht­lich 9. Sep­tem­ber kommt es im Bereich der Kreu­zung Drausnick-/Kurt-Schu­ma­cher-/Sieg­litz­ho­fer Stra­ße (an der Mar­kus­kir­che) zu umfas­sen­den Bau­ar­bei­ten. Die Erlan­ger Stadt­wer­ke erset­zen in zwei auf­ein­an­der fol­gen­den Abschnit­ten Tei­le der bestehen­den Was­ser- und Fern­wär­me­ver­sor­gung. Anschlie­ßend erneu­ert das Tief­bau­amt im jewei­li­gen Bau­ab­schnitt die Fahr­bahn­decke. Die Drausnick­stra­ße ist wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit ein­spu­rig befahr­bar. Der Ver­kehr wird stadt­aus- und ein­wärts durch eine Bau­stel­len­am­pel geregelt.

Der erste Bau­ab­schnitt dau­ert noch Frei­tag, 28. Juni. Über­lap­pend star­tet jetzt am Mon­tag, 10. Juni, der zwei­te Bau­ab­schnitt: Die Sieg­litz­ho­fer Stra­ße ist dann zwi­schen Rit­zer- und Drausnick­stra­ße gesperrt.

Umlei­tun­gen wer­den jeweils weit­räu­mig aus­ge­schil­dert. Im unmit­tel­ba­ren Bau­stel­len­be­reich ist die Zufahrt für die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner über die gesperr­ten Stra­ßen nicht möglich.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sper­rung in der Nürn­ber­ger Straße

Die Zufahrt in die Rein­hard­stra­ße von der Nürn­ber­ger Stra­ße ist von Mon­tag, 10. Juni, bis Frei­tag, 28. Juni, gesperrt. Dar­auf hat das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt hin­ge­wie­sen. Im genann­ten Bereich fin­den Instand­set­zungs­ar­bei­ten an der Was­ser­lei­tung statt.