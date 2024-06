Nach rund 700 Kilo­me­tern hat die Rad­ler­grup­pe des Freun­des­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt/ Tar­now­skie Góry den pol­ni­schen Part­ner­land­kreis erreicht. Land­rat Adam Chmiel begrüß­te die Freund­schafts­tour „Euro­pa wächst zusam­men“ auf dem Markt­platz von Tar­now­skie Góry. Gestar­tet war die Rad­ler­grup­pe am 17. Mai am Bran­den­bur­ger Tor in Berlin.

„Inten­si­ve und inter­es­san­te Begeg­nun­gen“ wäh­rend der Fahrt haben dem Rad­pro­jekt einen spe­zi­el­len Cha­rak­ter ver­lie­hen, so der Vor­sit­zen­de des Freun­des­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt/ Tar­now­skie Góry Man­fred Bach­may­er. „Mit gro­ßer Offen­heit und Herz­lich­keit“ sei die Rad­ler­grup­pe von der Bevöl­ke­rung begrüßt wor­den. Die Begeg­nun­gen und Gesprä­che wer­den „uns noch lan­ge in guter Erin­ne­rung blei­ben“, so Man­fred Bach­may­er. Die Rad­tour „Euro­pa wächst zusam­men“, die von Ber­lin über den Spree­wald Wald durch Schle­si­en ent­lang der Oder nach Tar­now­skie Góry führ­te, sei „sport­lich anspruchs­voll“ gewe­sen. Tages­etap­pen von bis zu 120 Kilo­me­tern habe die Grup­pe geschafft. Für die Ver­pfle­gung und den Ser­vice aus dem Begleit­fahr­zeug sorg­te die Rad­ler­grup­pe selbst. Ins­ge­samt gehör­ten dem Team der Rad­tour elf Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt an. Ab dem Wall­fahrts­ort Góra Świe­tej Anny beglei­te­te eine pol­ni­sche Grup­pe mit Dari­us Wysy­pol, Vor­stands­mit­glied des Part­ner­land­krei­ses, an der Spit­ze, die Rad­ler­grup­pe aus Erlan­gen-Höch­stadt. Beson­de­rer Dank gel­te den Unter­stüt­zern des Pro­jek­tes, dem Schirm­herrn Land­rat Alex­an­der Tritt­hart sowie der Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Herzogenaurach.

Lob und Aner­ken­nung von Land­rat Adam Chmiel

Land­rat Adam Chmiel bedank­te sich bei der Rad­ler­grup­pe Rad­lern für Ihren Ein­satz für die Freund­schaft der bei­den Land­krei­se. Er habe größ­ten Respekt vor der „sport­li­chen Lei­stung“ der Teil­neh­mer. Die Rad­tour „Euro­pa wächst zusam­men“ sei Aus­druck der Freund­schaft zwi­schen den bei­den Land­krei­sen. Er freue sich auf eine Fort­set­zung des Pro­jek­tes mit dem Start­punkt Tar­now­skie Góry. Auf einem fest­li­chen Abend in Tar­now­skie Góry fei­er­te die Rad­ler­grup­pe auf Ein­la­dung von Land­rat Adam Chmiel mit pol­ni­schen Freun­den das gute Ergeb­nis der Radtour.