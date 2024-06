Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Graf­fi­ti ange­bracht – Zeu­gen gesucht

COBURG. In den ver­gan­ge­nen Wochen besprüh­ten Unbe­kann­te ein Gebäu­de auf einem öffent­li­chen Park­platz vor dem Cobur­ger Kino. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Mon­tag, gegen 8.15 Uhr, ent­deck­te ein Mann die Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en an dem Gebäu­de des Staat­li­chen Bau­amts auf dem Park­platz in der Stra­ße „Allee“. Die Unbe­kann­ten brach­ten links­mo­ti­vier­te Schrift­zü­ge mit schwar­zer Far­be an. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den von rund 200 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg über­nahm die wei­te­ren Ermitt­lun­gen und sucht Zeu­gen. Per­so­nen, die in den ver­gan­ge­nen Tagen oder Wochen ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen auf dem Park­platz in der Stra­ße „Allee“ oder in der nähe­ren Umge­bung gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Jun­ge Män­ner beschä­di­gen Schau­fen­ster­schei­be von Café

COBURG. Einen Sach­scha­den von min­de­stens 1.000 Euro ver­ur­sach­ten drei Män­ner im Alter von 19 bis 21 Jah­ren in der Nacht zum Diens­tag in der Cobur­ger Fußgängerzone.

Zeu­gen hör­ten am Mon­tag um 23.30 Uhr zunächst einen Schlag und anschlie­ßend das Zer­bre­chen einer Fen­ster­schei­be in der Bader­gas­se. Unmit­tel­bar dar­auf flüch­te­ten drei süd­län­disch aus­se­hen­de Män­ner von der Bader­gas­se in Rich­tung Weber­gas­se. Auf­grund der guten Per­so­nen­be­schrei­bung der Zeu­gen, stell­te eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on die drei syri­schen Tat­ver­däch­ti­gen in der Vik­to­ria­stra­ße. Die Zeu­gen konn­te die­se ein­deu­tig als die Ver­ur­sa­cher der Sach­be­schä­di­gung iden­ti­fi­zie­ren. Die Män­ner im Alter zwi­schen 19 und 21 Jah­ren nah­men eine Glas­fla­sche und war­fen die Fen­ster­schei­be des Cafes ein, so dass die äuße­re Schei­be der Dop­pel­ver­gla­sung zu Bruch ging. Die Beam­ten führ­ten vor Ort eine Spu­ren­si­che­rung durch und ermit­teln gegen die drei Män­ner wegen Sachbeschädigung.

E‑S­coo­ter-Fah­rer ohne Ver­si­che­rung und unter Drogeneinfluss

COBURG. Ohne einen gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz und unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln war am Mon­tag­abend ein 28-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter in der Löwen­stra­ße unterwegs.

Bei der Kon­trol­le um 20.30 Uhr stell­te sich her­aus, dass an dem elek­tri­fi­zier­ten Zwei­rad ein abge­lau­fe­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Vor­jahr ange­bracht war. Zudem zeig­te der Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt, ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an und ermit­teln gegen den Mann wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz sowie einer Straf­tat nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kei­ne Versicherung

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 23.35 Uhr wur­de die Fah­re­rin eines E‑Scooters im Bereich des Ham­mer­steigs einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. An ihrem Gefährt hat­te die jun­ge Dame ledig­lich ein abge­lau­fe­nes und somit ungül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht. Eine aktu­el­les Ver­si­che­rungs­ver­hält­nis bestand nicht. Die Ein­lei­tung eines straf­recht­li­chen Ermitt­lungs­ver­fah­ren ist die dar­aus resul­tie­ren­de Konsequenz.

Unfall im Begegnungsverkehr

Küps – Die Fah­re­rin eine wei­ßen Seat Leon war am ver­gan­ge­nen Mon­tag, kurz vor 09.00 Uhr mit ihrem Fahr­zeug auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße Küps, in Fahrt­rich­tung Johan­nis­thal unter­wegs. Auf hal­ber Strecke kam der Dame ein wei­ßer Klein­wa­gen ent­ge­gen, wel­cher sich nicht an das gene­rel­le Rechts­fahr­ge­bot hielt und es kam zu einer Berüh­rung der jewei­li­gen lin­ken Außen­spie­gel. Der Fah­rer des Klein­wa­gens fuhr anschlie­ßend ein­fach wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Der Geschä­dig­ten ist an ihrem PKW ein Sach­scha­den in Höhe von 300 Euro ent­stan­den. Mög­li­cher­wei­se sol­len sich zum Unfall­zeit­punkt zwei wei­te­re Fahr­zeu­ge hin­ter dem Unfall­ver­ur­sa­cher befun­den haben, wel­che als Zeu­gen in Betracht kom­men. Die­se wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Kenn­zei­chen gestohlen

Küps – Sei­nen Hyun­dai park­te ein Geschä­dig­ter in der Zeit vom 16.05.2024 bis 03.06.2024 auf dem Pend­ler­park­platz im Bereich des Bahn­ho­fes in Küps. In die­ser Tat­zeit ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter bei­de amt­li­che Kenn­zei­chen, wel­che am Fahr­zeug ange­bracht waren. Bei die­sen Kenn­zei­chen han­delt es sich um die Kenn­zei­chen­schil­der BA-ML 278. Wer kann dies­be­züg­lich sach­dien­li­che Hin­wei­se abgeben?

Auf­fäl­li­ger Zweiradfahrer

Kro­nach – Am Mon­tag, gegen 08.15 Uhr erweck­te die Fahr­wei­se eines Fah­rers von einem Klein­kraft­ra­des den Arg­wohn einer Poli­zei­strei­fe. Der jun­ge Mann war mit sei­nem Gefährt auf der Staats­stra­ße 2200 von Dörf­les kom­mend in Fahrt­rich­tung Kro­nach unter­wegs und muss­te unbe­dingt zei­gen, wie gut er ledig­lich auf sei­nem Hin­ter­rad fah­ren kann. Bei der anschlie­ßen­den Ver­kehrs­kon­trol­le wur­den an des­sen Zwei­rad diver­se tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen fest­ge­stellt. Eine genaue­re Unter­su­chung des sicher­ge­stell­ten Klein­kraft­rad wird zu wei­te­ren Erkennt­nis­sen führen.

Ver­kehrs­un­fall unter Alkoholeinwirkung

Wal­len­fels (Lkrs. Kro­nach) – Am Diens­tag­nach­mit­tag, 04.06.24, gegen 17:35 Uhr, ereig­ne­te sich auf der Bun­des­stra­ße (B) 173) Höhe Wal­len­fels Fahrt­rich­tung Hof ein Ver­kehrs­un­fall unter Alko­hol­ein­wir­kung und nicht ange­pass­ter (über­höh­ter) Geschwin­dig­keit. Zur Unfall­zeit befuhr eine 44-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin die B173 in Rich­tung Hof. Nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand kam Höhe Wal­len­fels die Fahr­zeug­len­ke­rin auf die Gegen­fahr­bahn, fuhr in den Stra­ßen­gra­ben und prall­te gegen die dor­ti­ge Schutz­wand. Durch den Auf­prall über­schlug sich der Pkw und kam letzt­end­lich wie­der auf den Rädern zum Ste­hen. Feu­er­wehr und Ret­tungs­dien­ste vor Ort. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­de bei der Fah­re­rin Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein Alko­test bestä­tig­te die Wahr­neh­mung und ergab einen Wert von knapp 1,5 Pro­mil­le. Die allein­be­tei­lig­te Unfall­fah­re­rin hat­te Glück im Unglück. Sie kam mit Prel­lun­gen, Schürf­wun­den, Kopf­platz­wun­de, sowie Brust- und Len­den­wir­bel­frak­tur durch den Ret­tungs­dienst in die Heli­os Fran­ken­wald­kli­nik. Am Pkw ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Die­ser muss­te von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Die Unfall­stel­le war für die Dau­er der Ber­gung und Unfall­auf­nah­me für den Ver­kehr gesperrt. Der Füh­rer­schein der 44-jäh­ri­gen wur­de sicher­ge­stellt. Eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge Alko­hol erwar­tet die Pkw-Lenkerin.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

E‑Scooter mit Cannabis

Kulm­bach. Am spä­ten Sonn­tag­abend wur­de in der Bay­reu­ther Stra­ße ein jun­ger Mann mit sei­nem E‑Scooter ange­hal­ten und einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Auf Nach­fra­ge räum­te er den Kon­sum von Can­na­bis ein. Ein Dro­gen­schnell­test schlug posi­tiv auf THC und Amphet­amin an. Der E‑Scooter wur­de prä­ven­tiv sicher­ge­stellt und der Fah­rer muss­te zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum Kulm­bach. Auf ihn kommt nun ein Buß­geld zu.

Can­na­bis und THC am Steuer

Neu­dros­sen­feld. Ein pol­ni­scher Auto­fah­rer wur­de am Sonn­tag­mit­tag auf der B85 einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Kon­trol­le wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Ein Dro­gen­vor­test ver­lief posi­tiv auf THC, Amphet­amin und Metam­phet­amin. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Fah­rer zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum Kulm­bach ver­bracht. Nach Ent­rich­tung einer Sicher­heits­lei­stung wur­de der Auto­fah­rer wie­der entlassen.