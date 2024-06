Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bruch in zwei Fahrzeuge

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch, 29.05.2024 und Frei­tag, 31.05.2024 bra­chen Unbe­kann­te in einen schwar­zen VW/​Caddy ein. Die­ser stand in einer Tief­ga­ra­ge An den Wachs­blei­chen. Das Fahr­zeug wur­de kom­plett durch­wühlt und im Innen­raum beschä­digt. Außer­dem wur­de Werk­zeug und Bar­geld entwendet.

Zwi­schen Sams­tag, 25.05.2024 und Mon­tag, 03.06.2024 wur­de aus einem, auf einem Park­platz in der Haupts­moor­stra­ße, abge­stell­ten blau­en VW meh­re­re Fahr­zeug­tei­le von Unbe­kann­ten aus­ge­baut. Neben Schein­wer­fern, Ver­klei­dung, der Bat­te­rie und Kopf­stüt­zen und dem Air­bag feh­len noch wei­te­re Bau­tei­le im Wert von ins­ge­samt ca. 3.000 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mon­tags wur­de vom Bahn­hofs­vor­platz in der Bren­ner­stra­ße ein grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Focus ent­wen­det. Das Fahr­rad war dort mit einem Pan­zer­ka­bel-Zah­len­schloss an einem Ron­dell ange­ket­tet. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei ca. 290 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer leicht verletzt

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Fuß­gän­ger und einem Rad­fah­rer kam es am Mon­tag­nach­mit­tag in der Fried­rich­stra­ße. Dort über­quer­te der Fuß­gän­ger die Stra­ße in Rich­tung Lui­sen­stra­ße und über­sah dabei den her­an­fah­ren­den Fahr­rad­fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Bei­de Betei­lig­te kamen leicht ver­letzt ins Kli­ni­kum Bam­berg. An dem Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro.

Hyun­dai zerkratzt

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag­nacht und Mon­tag­nach­mit­tag wur­de ein, in der Gau­stadter Haupt­stra­ße abge­stell­ter grau­er Hyun­dai von Unbe­kann­ten beschä­digt. Die hin­te­re rech­te Türe wur­de zer­kratzt, wodurch ein Sach­scha­den von ca. 3.000 Euro entstand.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Schul­wand mit Graf­fi­ti besprüht

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­früh besprüh­ten Unbe­kann­te die Außen­fas­sa­de der Rup­p­recht Schu­le in der Neu­erbstra­ße. Durch das rote Graf­fi­ti ent­stand an der Schul­wand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg sucht Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

STE­GAU­RACH. Mit roter Far­be besprüh­ten Unbe­kann­te über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de einen Mul­den­kip­per. Das Arbeits­fahr­zeug war in der Durch­fahrt der Bau­stel­le in der Hart­lan­de­ner Stra­ße abge­stellt. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se zur Klä­rung der Sach­be­schä­di­gung geben?

OBER­HAID. Unbe­kann­te betra­ten zwi­schen 31. Mai und 2. Juni offen­sicht­lich mehr­mals ein umzäun­tes Bau­stel­len-Grund­stück in der Bach­stra­ße und schal­te­ten im Kel­ler des Wohn­haus-Roh­baus instal­lier­te Was­ser­pum­pen aus. Dadurch lief der Kel­ler vol­ler Was­ser. Dem Bau­her­ren ent­stand ein Scha­den von ca. 2.000 Euro.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HEI­LI­GEN­STADT. Sach­scha­den in Höhe von ca. 15.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mon­tag­nach­mit­tag auf der Staats­stra­ße zwi­schen Burg­grub und Zog­gen­dorf ereig­ne­te. Eine 42-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin scher­te aus, um ein vor­aus­fah­ren­des Fahr­zeug zu über­ho­len. Dabei über­sah sie ein von hin­ten her­an­na­hen­des Auto. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahrzeuge.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ. Einen auf der B 22 in Rich­tung Stein­feld lang­sam vor­aus­fah­ren­den Sat­tel­zug woll­te am Mon­tag­abend ein Kraft­rad­fah­rer über­ho­len. Als der 34-jäh­ri­ge Zwei­rad­fah­rer aus­scher­te, hol­te genau in die­sem Moment der Lkw-Fah­rer nach links aus, um mit dem Gespann in die kom­men­de Abzwei­gung nach rechts abzu­bie­gen. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den, muss­te der Zwei­rad­fah­rer aus­wei­chen und bis zum Still­stand abbrem­sen. Dabei kipp­te der Motor­rad­fah­rer um, er blieb beim Sturz unver­letzt. Der Lkw-Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt unbe­hel­ligt fort. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen wur­den durch die Land­kreis­po­li­zei auf­ge­nom­men. Am Kraft­rad, Yama­ha, ent­stand Scha­den in Höhe von ca. 700 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Schlei­er­fahn­dungs­kon­trol­le deckt eine Viel­zahl von Ver­stö­ßen auf

Ober­haid. Am Mon­tag­nach­mit­tag hiel­ten die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei einen Opel und einen VW mit ins­ge­samt drei Insas­sen aus ost­eu­ro­päi­schen EU-Aus­land an, wel­che zusam­men auf der A73 in Rich­tung Osten unter­wegs waren, da an bei­den Autos nie­der­län­di­sche Aus­fuhr­kenn­zei­chen ange­bracht waren, wel­che außer­halb Hol­lands ihre Gül­tig­keit ver­lie­ren. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le kam eine Viel­zahl von Ver­stö­ßen zu Tage. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht zuge­las­sen und unver­si­chert. Zudem waren die Zulas­sungs­pa­pie­re (ehe­mals Fahr­zeug­brie­fe) von bei­den Fahr­zeu­gen gefälscht um eine kor­rek­te Zulas­sung vor­zu­täu­schen. Der 48-jäh­ri­ge Mit­fah­rer im VW war als Hal­ter bei­der Autos ein­ge­tra­gen. Im VW befand sich auch noch ein Fahr­rad, bei wel­chem der Ver­dacht auf Die­bes­wa­re und somit Heh­le­rei vor­liegt. Bei­de 47- und 55-jäh­ri­gen Fah­rer zeig­ten, wie der­zeit oft „üblich“, auch noch gefälsch­te Füh­rer­schei­ne als Bil­der auf ihren Smart­phones vor. Aber auch die Bil­der von gefälsch­ten Füh­rer­schei­nen hal­ten einer Echt­heits­über­prü­fung nicht stand. Schluss­end­lich wur­den das Fahr­rad, die gefälsch­ten Papie­re und ungül­ti­gen Kenn­zei­chen sicher­ge­stellt und gegen die Män­ner läuft nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis (nur die bei­den Fah­rer), Heh­le­rei, Kenn­zei­chen­miss­brauch, Urkun­den­fäl­schung, Fah­ren ohne Ver­si­che­rungs­schutz und ohne Zulassung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Zwei LKW ange­zapft – Poli­zei sucht nach Zeugen

BAY­REUTH. Unbe­kann­ter stiehlt erheb­li­che Men­ge an Diesel.

Im Zeit­raum vom 31.05.2024 bis zum 03.06.2024 waren im Stadt­teil Wolfs­bach zwei LKW durch einen unbe­kann­ten Dieb ange­gan­gen wor­den. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den zur Ent­nah­me des Treib­stoffs beschä­digt. Der oder die Täter erbeu­te­ten pro Fahr­zeug ca. 800 Liter Die­sel. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von knapp 4000 Euro. Zeu­gen, die Fest­stel­lun­gen im Bereich der Gott­lieb-Keim-Stra­ße oder der Hirsch­baum­stra­ße gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Bay­reuth-Land / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

BMW gestoh­len

SPEI­CHERS­DORF, LKR. BAY­REUTH. Im Zeit­raum von Sonn­tag­nach­mit­tag bis Mon­tag­nach­mit­tag hat­ten es unbe­kann­te Die­be auf einen schwar­zen BMW in Spei­chers­dorf abge­se­hen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeugen.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen mach­ten sich die Täter in der Zeit von Sonn­tag, gegen 14 Uhr, bis Mon­tag, zir­ka 14 Uhr, an dem BMW, 6er-Rei­he, in der Stra­ße „Rat­haus­platz“ zu schaf­fen. Das Fahr­zeug war auf dem Park­platz des Rat­hau­ses geparkt und trug zuletzt das Kenn­zei­chen „BA-IP 120“. Anschlie­ßend konn­ten die Die­be mit dem Wagen uner­kannt entkommen.

Zeu­gen, die ins­be­son­de­re in der Zeit von Sonn­tag­nach­mit­tag bis Mon­tag­nach­mit­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Rat­hau­ses beob­ach­tet haben oder sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, mel­den sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Unbe­kann­ten Täter beschmier­ten in der Nacht zum Sonn­tag die Haus­wand eines Anwe­sens in der Ehlers­stra­ße mit dem Schrift­zug „Piss Off“. Es ent­stand Sach­scha­den von rund 500 Euro. Wer kann Hin­wei­se geben?

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

„Cube“-Fahrräder gestoh­len

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag, zwi­schen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein wei­ßes Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, Typ Aim SL 29, aus dem Fahr­rad­stän­der des Bahn­ho­fes. Das Rad hat­te noch einen Wert von etwa 110 Euro.

Bereits am Sams­tag, zwi­schen 14.00 Uhr und 23.00 Uhr, wur­de an der­sel­ben Ört­lich­keit ein rotes Cube Moun­tain­bike, Typ Aim Race, im Wert von rund 520 Euro entwendet.

Zeu­gen der Dieb­stäh­le wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.