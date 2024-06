„Digi­ta­le Lern­wel­ten“: Über 70.000 Euro Bun­des­för­der­mit­tel für die Mach­bar in Lich­ten­fels ausgezahlt

Pro­fes­sio­nel­le Struk­tu­ren für den Mach­bar , die Zukunfts­werk­statt des FADZ: Finan­zie­rung für eine Voll­zeit­stel­le gesichert

Wis­sens­ver­mitt­lung zu digi­ta­len Zukunfts­tech­no­lo­gien: Über 40 Ter­mi­ne mit Schu­len in die­sem Jahr

Lang­fri­sti­ge Per­spek­ti­ve für das Pro­jekt: Gesamt­för­de­rung von 400.000 Euro bis zum Jahr 2027

Erste öffent­li­che För­de­rung für die Mach­bar aus Lich­ten­fels: Im Rah­men der För­der­initia­ti­ve „Inno­va­ti­ve Hoch­schu­le“ wur­den dem 2022 gegrün­de­ten Ver­ein über 70.000 Euro zweck­ge­bun­de­ne För­der­mit­tel aus­ge­zahlt. Die Mach­bar ist die Zukunfts­werk­statt des FADZ-Pro­jekts (For­schungs- und Anwen­dungs­zen­trum für Digi­ta­le Zukunfts­tech­no­lo­gien) und macht Ange­bo­te für die brei­te Öffent­lich­keit. Ob Vor­kennt­nis­se oder nicht, ob jung oder alt, ob männ­lich, weib­lich oder divers – alle Inter­es­sier­ten kön­nen vor Ort ein­fach und zwang­los in die Welt des 3D-Drucks ein­tau­chen und dar­über hin­aus wei­te­re fas­zi­nie­ren­de Tech­no­lo­gien wie 3D-Scan­ning, Laser­cut­ting oder Holz­frä­sen ken­nen­ler­nen. Dr. Flo­ri­an Bech­mann, 2. Vor­sit­zen­der des Mach­bar e.V. sagt: „Die Mach­bar ist ein Digi­tal-Sprint für unse­re Regi­on. Mit der För­de­rung kön­nen wir das Tem­po wei­ter erhö­hen. Die Nach­fra­ge ist groß. Auch bei den Schu­len im Land­kreis sto­ßen wir auf reges Inter­es­se. Sel­ber­ma­chen und Aus­pro­bie­ren sind die Schlüs­sel für Technikbegeisterung.“

Die gewähr­te För­de­rung ist ein Bau­stein des bis zum Jahr 2027 lau­fen­den Pro­jekts „CREA­PO­LIS + design“ der Hoch­schu­le Coburg. Zur För­de­rung des Ideen‑, Wis­sens- und Tech­no­lo­gie­trans­fers sowie der Ver­an­ke­rung der Hoch­schu­le in der Regi­on stellt das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung finan­zi­el­le Mit­tel bereit. Bis 2027 sol­len ins­ge­samt über 400.000 Euro in das Teil­vor­ha­ben Mach­bar in Lich­ten­fels flie­ßen. Dr. Mar­kus Neu­feld, Lei­ter Refe­rat Trans­fer & Entre­pre­neur­ship und Pro­jekt­lei­ter CREA­PO­LIS + design, sagt: „Die För­de­rung der Akti­vi­tä­ten des Mach­bar e.V. in Lich­ten­fels im Rah­men der ‚Inno­va­ti­ven Hoch­schu­le‘ ist die logi­sche Kon­se­quenz einer­seits aus einer tol­len Ent­wick­lung vor Ort und ande­rer­seits aus der Prä­senz der Hoch­schu­le Coburg in der Regi­on. Wir freu­en uns, die näch­sten vier Jah­re gemein­sam unter­wegs zu sein und Wis­sen­schaft und Tech­nik im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes begreif­bar zu machen!“

Die nun aus­ge­zahl­te För­der­sum­me von über 70.000 Euro für das Jahr 2024 ist zweck­ge­bun­den an einen ver­ein­bar­ten Inve­sti­ti­ons­plan. Unter ande­rem wird damit eine Voll­zeit­stel­le finan­ziert. Seit Sep­tem­ber 2023 ist der Lich­ten­fel­ser Mat­thi­as Hof­mann fest­an­ge­stell­ter Com­mu­ni­ty- und Zukunfts­ma­na­ger der Mach­bar. Außer­dem wer­den neue Lern­werk­zeu­ge wie Tablets und Lap­tops für 3D-Model­lie­rung und Kon­struk­ti­on, sowie digi­ta­le Pro­duk­ti­ons­sy­ste­me wie 3D-Drucker und Laser­cut­ter ange­schafft. Mit dem „Open Lab“ bie­tet die Mach­bar ein regel­mä­ßi­ges Ver­an­stal­tungs­for­mat in den Ver­eins­räu­men in der Lau­ren­zi­stra­ße, das Inter­es­sier­te ein­lädt, unver­bind­lich jeden Mon­tag von 15 bis 19 Uhr vor­bei­zu­schau­en und die Mög­lich­kei­ten der dort vor­han­de­nen Tech­no­lo­gien zu erkunden.