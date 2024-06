Gleich zwei beson­de­re him­mel­blaue „Erst­hel­fer“ hat die Stadt Kulm­bach ange­schafft: Am belieb­ten Fahr­rad­pa­vil­lon vor der Dr.-Stammberger-Halle und am attrak­ti­ven Main-Rad­weg, der am Schwe­den­steg vor­bei­führt (in unmit­tel­ba­rer Nähe des Wohn­mo­bil­stell­plat­zes), sind zwei soge­nann­te Repa­ra­tur­säu­len zu fin­den. „Es han­delt sich hier um zwei Fahr­rad­ser­vice­sta­tio­nen, für die wir samt Ein­bau rund 7.000 Euro in die Hand genom­men haben. Wir woll­ten hier ganz expli­zit einen kon­kre­ten Mehr­wert für alle schaf­fen, die in unse­rer Stadt nach­hal­tig mit dem Zwei­rad unter­wegs sind“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Das Tol­le dar­an ist“, sagt OB Leh­mann, „dass nicht nur Fahr­rad­fah­rer die hoch­wer­ti­gen Repa­ra­tur­säu­len bei zum Bei­spiel einer hakeln­den Fahr­rad­ket­te und einem Platt­fuß oder auch regel­mä­ßi­gen War­tungs­ar­bei­ten kosten­los nut­zen kön­nen. Auch für Kin­der­wa­gen oder Roll­stüh­le kön­nen die Werk­zeu­ge an den Säu­len ver­wen­det wer­den. Eine prak­ti­sche Luft­pum­pe für alle gän­gi­gen Ven­ti­le ist bei den Repa­ra­tur­säu­len natür­lich mit dabei.“

Die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on hat­te einen ent­spre­chen­den Antrag ins Gre­mi­um ein­ge­bracht, der posi­tiv beschie­den wur­de. Um die Säu­len best­mög­lich vor Ort zu instal­lie­ren, hat der städ­ti­sche Bau­hof den Arbeits- bzw. Repa­ra­tur­be­reich am Schwe­den­steg eigens gepfla­stert und ent­spre­chend befestigt.