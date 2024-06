Men­schen und Kul­tu­ren näher brin­gen: Das ist Tra­di­ti­on und Ziel der Afri­ka-Kul­tur­ta­ge, die in die­sem Jahr vom 5. bis 7. Juli wie­der in Forch­heim statt­fin­den. „MEN­SCHEN UND KUL­TU­REN – Begeg­nun­gen in Afri­ka“ nennt sich indes auch die gleich­na­mi­ge Aus­stel­lung der Foto­gra­fin Ange­li­ka Berndt im Forch­hei­mer Pfalz­mu­se­um, deren Bestre­ben es ist, die unter­schied­li­chen Lebens­wei­sen der Men­schen mit­zu­er­le­ben und zu ver­ste­hen. Seit 2015 arbei­tet Ange­li­ka Berndt in Afri­ka. Es geht ihr bei ihrer Arbeit dar­um, die jewei­li­ge Kul­tur und deren Ein­fluss auf die Lebens­wei­se der Men­schen zu ver­ste­hen und die so gewon­ne­nen Ein­drücke in ihren Fotos aus­zu­drücken. Die Bezie­hun­gen der Men­schen, ihre Arbeits- und Lebens­wei­se sowie ihr Ver­hält­nis zur Umwelt sind dabei vor­ran­gi­ge The­men. So ent­steht eine Art Kalei­do­skop der Kul­tu­ren, das sich aus Ange­li­ka Berndts ein­zel­nen Pro­jek­ten zusam­men­setzt und ver­schie­de­ne Lebens­wei­sen vor­stellt. Hier kri­stal­li­sie­ren sich auch immer wie­der zeit­ge­nös­si­sche The­men her­aus, wie zum Bei­spiel der Kon­flikt zwi­schen Tra­di­ti­on und Moder­ne. Die Foto­gra­fin lebt immer wie­der mit den Men­schen vor Ort, beglei­tet sie bei ihren Tätig­kei­ten und lässt sich von ihnen und ihren Geschich­ten lei­ten. So ent­ste­hen ihre Fotos, die dem Betrach­ter die ande­ren Lebens­wei­sen näher brin­gen. Und so wol­len die aus­ge­stell­ten Fotos auch eine Ein­la­dung sein, Lebens­wei­sen in Afri­ka ken­nen­zu­ler­nen und dabei der eige­nen Wer­te­ein­stel­lung kri­tisch zu begegnen.

Ver­an­stal­tungs­zeit­raum: 24.05. bis 07.07.2024, Diens­tag bis Sonn­tag, 10:00 bis 17:00 Uhr Ein­tritt 5,00 €, wäh­rend der Afri­ka Kul­tur­ta­ge 2,00 €.