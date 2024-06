Musi­ka­li­sche Viel­falt an vier Tagen, die nicht unter­schied­li­cher sein könn­ten, prä­sen­tiert Musi­ca Bay­reuth in der ersten Juni-Woche. Nach einem tan­zen­den Orche­ster am 5. Juni im

Opern­haus (Gen­e­va Came­ra­ta, aus­ver­kauft) geht es am Don­ners­tag den 6. Juni zur Klas­sik­lounge in den Brau­saal des Lie­bes­bi­er – mit dem Arcis Saco­phon Quar­tett. Die vier jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker ent­füh­ren das Publi­kum mit dyna­mi­schen Arran­ge­ments der Musik von Pia­zolla, Frank Zap­pa sowie von klas­si­schen Kom­po­ni­sten in ein veri­ta­bles Nacht­club-Fee­ling, mit hei­ßen Rhyth­men und fri­schen Sounds dazu gibt es ein frisch Gezapf­tes. Das Orchest­re des Pays de Savoie aus der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Anne­cy ist unter der Lei­tung von Bru­no Pro­co­pio zu Gast am Sams­tag, 8. Juni im Mark­gräf­li­chen Opern­haus. Es prä­sen­tiert unter dem Mot­to Pasto­ra­le den fran­zö­si­schen Barock-Kom­po­ni­sten Jean Phil­ip­pe Ramea neben Mozart, C.P.E Bach und Haydn. Alle Wer­ke des 18. Jahr­hun­derts sind vom Leben auf dem Land inspi­riert und unter­hal­ten teil­wei­se mit laut­ma­le­ri­schen Natur­be­zü­gen. Im Andenken an Bruck­ners viel­fäl­ti­ge Bezie­hun­gen zu Bay­reuth und des­sen 200. Geburts­tag, zele­brie­ren der Diri­gent und Bruck­ner-Spe­zia­list Hans­jörg Albrecht und die Nürn­ber­ger Sym­pho­ni­ker Bruck­ners 5. Sin­fo­nie – am Sonn­tag, 9. Juni in der Stadt­kir­che. Hans­jörg Albrecht spielt zuvor an der Orgel Bruck­ners Fan­ta­sie über The­men aus der 8. Sin­fo­nie. Tickets gibt es unter www​.musi​ca​-bay​reuth​.de und an der Thea­ter­kas­se, Rest­kar­ten an der Abendkasse.