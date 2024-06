Die Bam­berg Bas­kets haben ihren ersten Neu­zu­gang für die kom­men­de Sai­son in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga unter Ver­trag genom­men. Von den RÖMER­STROM Gla­dia­tors Trier wech­selt Moritz Krim­mer nach Bam­berg. Der 23-jäh­ri­ge Flü­gel­spie­ler ist 202 Zen­ti­me­ter groß, 101 Kilo­gramm schwer und unter­schrieb bei den Bam­berg Bas­kets einen Zweijahresvertrag.

Head Coach Anton Gavel:

“Ich ken­ne Moritz ja schon aus unse­rer gemein­sa­men Zeit in Ulm und wir freu­en uns jetzt sehr, dass er sich in den kom­men­den zwei Jah­ren für Bam­berg ent­schie­den hat. In den bei­den letz­ten Spiel­zei­ten haben sich sei­ne Lei­stun­gen in der ProA ste­tig nach oben ent­wickelt, wobei Moritz gezeigt hat, dass er in der Lage war, auf den gro­ßen Posi­tio­nen viel Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men. Ich schät­ze sei­nen Wil­len, sich ste­tig zu ver­bes­sern. Sein inne­rer Antrieb ist abso­lut ansteckend und genau das will man in einer Mann­schaft haben. Ich glau­be, dass Moritz auf bei­den Sei­ten des Fel­des eine Berei­che­rung unse­res Spiels sein wird und hier in Freak City, auch mit dem indi­vi­du­el­len Fein­schliff durch Arne und Ste­fan, in den kom­men­den zwei Jah­ren den näch­sten Schritt machen kann.“