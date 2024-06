Die Baye­ri­sche Regie­rung hat sich zum Ziel gesetzt bis 2035, neben dem Erhalt bereits bestehen­der Bestän­de, zusätz­lich 1 Mio. Streu­obst­bäu­me zu pflan­zen. Streu­obst­wie­sen mit ihrem Tot­holz, Baum­höh­len und Stock­werk­auf­bau sind Hot­spots der Bio­di­ver­si­tät und Lebens­raum für sel­te­ne Tie­re, Pflan­zen und Pil­ze. Der Erhalt die­ser tra­di­tio­nel­len Nut­zungs­form, aus wel­cher wert­vol­le Pro­duk­te her­vor­ge­hen, soll durch rich­ti­ge Pfle­ge und Pflan­zung unter­stützt wer­den. Geför­dert wer­den die­se durch staat­li­che Mit­tel des baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ste­ri­ums im Rah­men des Streu­obst­pak­tes. Durch die För­de­rung konn­ten über den Land­schafts­pfle­ge­ver­band Forch­heim e.V. im Herbst 2023 über 800 Jung­bäu­me gepflanzt wer­den. Bür­ger und Bür­ge­rin­nen in rund 18 Gemein­den des Land­krei­ses Forch­heim nutz­ten eige­ne Flä­chen, um unter­schied­lich­ste Streu­obstsar­ten und ‑sor­ten von Apfel und Bir­ne über Wal­nuss, Ess­ka­sta­nie, Kir­schen und vie­le ande­re zu pflan­zen. Dadurch kann der kul­tur­hi­sto­ri­sche Lebens­raum „Streu­obst­wie­se“ erhal­ten aber auch die Stei­ge­rung der Bio­di­ver­si­tät im gesam­ten Land­kreis unter­stützt wer­den. Neben Neu­pflan­zun­gen ist vor allem die rich­ti­ge Pfle­ge der Streu­obst­wie­sen ent­schei­dend. Die Pfle­ge­sai­son im Land­kreis Forch­heim war ein vol­ler Erfolg, wobei rund 1.400 Streu­obst­bäu­me fach­ge­recht gepflegt wur­den. Beson­de­res Augen­merk wur­de dabei auf die Aus­füh­rung eines öko­lo­gi­schen Baum­schnit­tes gelegt. Die­ser zielt dar­auf ab, die maxi­ma­le Lebens­dau­er der Bäu­me zu för­dern, sta­bi­len Wuchs zu garan­tie­ren und Struk­tu­ren zu erhalten.

Der Land­schafs­pfle­ge­ver­band Forch­heim e.V. freut sich sehr über das gro­ße Enga­ge­ment aller Antrag­stel­ler und Grund­stücks­ei­gen­tü­mer. Für Bera­tung rund um Streu­obst steht Ihnen die Pro­jekt­ma­na­ge­rin Clau­dia Mun­ker zur Ver­fü­gung, wel­che unter ande­rem infor­ma­ti­ve und prak­ti­sche Kur­se anbie­tet. Die näch­sten anste­hen­den Kur­se sind der Som­mer­schnitt­kurs von Kir­schen- und Zwetsch­ge­n­bäu­men am Sams­tag den 13.07.2024 sowie der Pflanz­kurs für Streu­obst­bäu­me mit Seba­sti­an Hein­ze am Sams­tag den 19.10.2024. Für Anmel­dung und nähe­re Infor­ma­tio­nen: Clau­dia Mun­ker, E‑Mail: claudia.​munker@​lra-​fo.​de. Auch die­ses Jahr ist das Inter­es­se an die­sen För­de­run­gen groß. Inter­es­sier­te haben noch bis zum 12. Juni Zeit, ihre Anträ­ge für die Pflan­zung im Herbst und die Pfle­ge­schnit­te ab den Win­ter 2024/25 bis Som­mer 2025 ein­zu­rei­chen. Anträ­ge bit­te an Kath­rin Rad­zik, E‑Mail: kathrin.​radzik@​lra-​fo.​de oder an die Streu­obst­be­ra­te­rin des Land­krei­ses Frau­ke Gabri­el, E‑Mail: frauke.​gabriel@​lra-​fo.​de.