Am Frei­tag, 21.06.2024, 20:30 Uhr, macht „DIE VER­WAND­LUNG“ in der Kul­tur­fa­brik KUFA Station

“War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff?”

(Franz Kaf­ka – Die Verwandlung)

DIE VER­WAND­LUNG inter­pre­tiert das Werk Franz Kaf­kas. Das Trio um die Schau­spie­le­rin Olga See­ha­fer spielt im Kaf­ka-Jahr 2024 euro­pa­weit Kon­zer­te – und macht eine Sta­ti­on in der KUFA Bam­berg. In einem 75minütigen Kon­zert gibt DIE VER­WAND­LUNG Ein­blicke in Kaf­kas bekann­te­ste Wer­ke, beleuch­tet Brie­fe, Tage­buch­ein­trä­ge und Frag­men­te des Schrift­stel­lers. Olga See­ha­fer, die Schau­spie­le­rin und Mit­be­grün­de­rin des Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel, prä­sen­tiert mit dem Pro­jekt ein Ergeb­nis ihres Bam­ber­ger Kunst­sti­pen­di­ums 2020. Der gebür­ti­ge Bam­ber­ger Lorenz Schmidt spielt Schlag­zeug, Syn­the­si­zer und Hand­pan. Der Gitar­rist Jakob Fischer (ehe­mals aktiv in den Bam­ber­ger Bands Brot­mül­ler & Dr. Umwuchts Tanz­pa­last) ver­voll­stän­digt das Kafka-Trio.

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de. Nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es auf www​.kufa​-bam​berg​.de.