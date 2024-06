Von Erd­beer­mar­me­la­de und Bienen

Juni ist Erd­beer­zeit. Dar­um bie­tet die Umwelt­sta­ti­on Ober­main-Jura gleich zwei Kur­se rund um die Erd­bee­re an:

Am Frei­tag, 14. Juni, ler­nen Kin­der ab 6 Jah­re mit Ingrid Schorn und Maria Will die Erd­beer­pflan­ze näher ken­nen und ver­ar­bei­ten die rei­fen Früch­te zu Erd­beer­mar­me­la­de. Der Kurs fin­det von 15 – 17.30 Uhr im Gemein­de­haus in Grund­feld statt. Kurs­ge­bühr: 2 Euro zzgl. 4 Euro Mate­ri­al. Bit­te Getränk, Stoff­beu­tel und Schür­ze mitbringen.

Am Sams­tag, 15. Juni, kocht Eck­art Hen­z­ler über dem Feu­er auf dem Erla­cher Hof 1 bei Weis­main mit Kin­dern ab 5 Jah­re Erd­beer­mar­me­la­de ein. Vor­ab wer­den die Früch­te gesam­melt, geputzt und geschnip­pelt, sowie das Feu­er zum Kochen geschürt. Kurs­ge­bühr: 10 Euro zzgl. 6 Euro Mate­ri­al­ko­sten. Der 3‑stündige Kurs beginnt um 14 Uhr.

Einen Ein­blick in die Welt der Bie­nen gibt Ker­stin Schmidt am Bie­nen­haus in Klo­ster Banz. Fami­li­en mit Kin­dern ab 6 Jah­re kön­nen dabei in Imker­blu­sen schlüp­fen, die Bie­nen beob­ach­ten und den Honig ver­ko­sten. Der Kurs fin­det am Sams­tag, 15. Juni, von 14–15.30 Uhr statt und kostet pro Erwach­se­nem 2,50 Euro. Kin­der kön­nen nur in Beglei­tung eines Erwach­se­nen teilnehmen.

Bit­te zu den Kur­sen anmel­den. Online-Anmel­dung zu den Kur­sen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.umwelt​sta​ti​on​-ober​main​.de, Rubrik „Jah­res­pro­gramm 2024“.