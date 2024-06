Nach der erfolg­rei­chen Demo „Auf­ste­hen für unse­re Demo­kra­tie – Gemein­sam gegen den Faschis­mus“ des Run­den Tisches „Demo­kra­tie bewah­ren“ im Janu­ar die­ses Jah­res frag­ten sich eini­ge, was denn jetzt pas­sie­ren wür­de und ob die Bemü­hun­gen nur ein kurz­fri­sti­ges Feu­er­werk waren. Weit gefehlt, denn nach der Demo nahm die Arbeit des Bünd­nis­ses aus Verteter*innen von 17 ver­schie­de­nen Orga­ni­sa­tio­nen und auch Ein­zel­per­so­nen wei­ter Fahrt auf.

Der Run­de Tisch „Demo­kra­tie bewah­ren“ setzt sich der­zeit aus Ver­tre­tern von 17 Orga­ni­sa­tio­nen, dar­un­ter Par­tei­en, Kir­chen, Ver­ei­ne, Gewerk­schaf­ten, Ver­bän­de und ein­zel­ne Pri­vat­per­so­nen zusam­men und trifft sich regel­mä­ßig, um gemein­sa­me Aktio­nen zu pla­nen. Er besteht seit Anfang des Jah­res. Auf­ge­rüt­telt durch die Remi­gra­ti­ons­plä­ne extre­mer Rech­ter, traf man sich ursprüng­lich erst­mal „nur“, um eine Demon­stra­ti­on zu orga­ni­sie­ren, wel­che dann auch tat­säch­lich im Janu­ar 2024 statt­fand und meh­re­re Tau­send Men­schen auf den Her­zo­gen­au­ra­cher Markt­platz brach­te. Der gro­ße Erfolg und die posi­ti­ve Reso­nanz bewo­gen das Team dazu wei­ter­zu­ma­chen und noch wei­te­re Akteu­re ins Boot zu holen.

Nach einem Dis­kus­si­ons­pro­zess hat man sich ein­stim­mig gegen die Durch­füh­rung einer erneu­ten Demon­stra­ti­on ent­schie­den, auch wenn es inzwi­schen vie­le wei­te­re Anläs­se, zuletzt die Vor­fäl­le auf Sylt gege­ben hät­te. Man wol­le nun auf lang­fri­sti­ge und nach­hal­ti­ge Aktio­nen set­zen, die im All­tag wir­ken, erklärt das Bünd­nis. „Es reicht nicht aus, nur ab und zu auf die Stra­ße zu gehen, um auf Miss­stän­de auf­merk­sam zu machen. Wir möch­ten viel­mehr im All­tag gegen­wär­tig sein, posi­tio­nie­ren und informieren.“

Nach der Demon­stra­ti­on hat der Run­de Tisch bereits eini­ge wei­te­re Aktio­nen durch­ge­führt. So wur­de bei­spiels­wei­se ein AFD­nee-Fly­er erstellt und in ganz Her­zo­gen­au­rach hän­disch ver­teilt. Auch beim Alt­stadt­fest waren/​sind die Mit­glie­der des Run­den Tisches mit einer Bier­deckel­ak­ti­on prä­sent und machen auf ihr Anlie­gen, kla­re Kan­te zu zei­gen, um die die Demo­kra­tie zu bewah­ren, aufmerksam.

Aber das Bünd­nis betont auch: „Was nach wenig aus­sieht, zieht viel orga­ni­sa­to­ri­sche Arbeit nach sich. Die­je­ni­gen, die beim Run­den Tisch sehr aktiv sind, sind das im Regel­fall auch in ihren Orga­ni­sa­tio­nen und dadurch zeit­lich sehr bela­stet. Des­we­gen suchen wir immer nach neu­en Mit­strei­ten­den, die sich für Demo­kra­tie und gegen (rechts-) extre­me Ten­den­zen ein­set­zen möchten.“

Aber auch wer wenig Zeit hat beim Run­den Tisch mit­zu­ma­chen oder auch nicht das Geld besitzt, um die Aktio­nen finan­zi­ell zu unter­stüt­zen, kann effek­tiv beim Demo­kra­tie-Bewah­ren mit­hel­fen. Ein wich­ti­ger Aspekt dabei ist der per­sön­li­che pri­va­te Aus­tausch. „Jeder von uns hat Ver­wand­te, Freun­de, Nach­barn, Kol­le­gen, denen man die Augen öff­nen kann“, betont das Bünd­nis. „Es ist wich­tig, sich zu trau­en, auch im Pri­va­ten gegen rech­te Ten­den­zen und für Demo­kra­tie ein­zu­ste­hen. Die Face-to-Face-Inter­ak­ti­on zwi­schen Men­schen ist viel effek­ti­ver als es jede noch so gut gemach­te Kam­pa­gne je sein kann.“

Die näch­ste sehr wirk­sa­me Mög­lich­keit für unse­re frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung ein­zu­ste­hen, ist die Euro­pa­wahl am 09. Juni! Gehen Sie bit­te zur Wahl und stär­ken Sie durch Ihre Stim­me Demo­kra­tie, Rechts­staat­lich­keit und Frei­heit! Wäh­len Sie die Freun­de der EU und nicht die­je­ni­gen, die den Gemein­schafts­ge­dan­ken durch Natio­na­le­go­is­men erset­zen und die EU zer­stö­ren wol­len.“ so der drin­gen­de Appell der Engagierten.

Wer mit­ma­chen oder durch Spen­den unter­stüt­zen möch­te, kann sich per E‑Mail an Herrn Steidl wen­den (steidl@​herzovision.​de) oder die Durch­wahl 0152 54578511 nut­zen. Das näch­ste Tref­fen fin­det am 27.06.2024 um 20 Uhr statt.