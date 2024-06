Bus­li­nie 223 – Hal­te­stel­len­ver­le­gung Ober­eh­ren­bach Siedlung

Von Diens­tag, 21.05.2024, für die Dau­er von vor­aus­sicht­lich 6 Wochen wer­den Stra­ßen­bau­ar­bei­ten in Ober­eh­ren­bach Am Anger durch­ge­führt. Die Hal­te­stel­le Ober­eh­ren­bach Sied­lung kann daher nicht bedient wer­den und wird ca. 150m wei­ter süd­lich zu den Alt­glas­con­tai­nern ver­legt. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Hin­wei­se an der Hal­te­stel­le zu beachten.