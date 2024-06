Den Eger­rad­weg von der Quel­le bis zur Mün­dung erle­ben: Das Rad­we­ge-Team des Land­rats­am­tes orga­ni­siert im Juni eine geführ­te Tour

Der rund 300 km lan­ge Eger-Rad­weg führt von der Quel­le im ober­frän­ki­schen Fich­tel­ge­bir­ge ins tsche­chi­sche Litoměřice, wo die Ohře in die Elbe mün­det. Damit ist er einer der wich­tig­sten euro­päi­schen Fern-Rad­we­ge. Die abwechs­lungs­rei­che Land­schaft des Eger­tals bie­tet Wäl­der, Wie­sen, Fel­der und Fel­sen sowie lie­be­voll restau­rier­te Innen­städ­te und Bur­gen. Ent­lang der Rou­te locken kul­tu­rel­le, histo­ri­sche und archi­tek­to­ni­sche High­lights. All das kön­nen Inter­es­sier­te im Juni (08. Juni bis 12. Juni 2024) haut­nah erle­ben. Denn das Rad­we­ge-Team des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge orga­ni­siert gemein­sam mit den Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus dem Karls­ba­der Kreis und dem Kreis Ústí nad Labem eine geführ­te Tour auf ins­ge­samt fünf Etap­pen. Inter­es­sier­te kön­nen dabei nur eine Etap­pe befah­ren, aber auch meh­re­re Etap­pen oder gleich die gan­ze Tour mitfahren.

Hier die ein­zel­nen Etap­pen im Überblick:

Etap­pe (Eger­quel­le DE – Cheb; rund 52 km) 8. Juni

Etap­pe (Cheb – Karls­bad; rund 50 km) 9. Juni

Etap­pe (Karls­bad – Kadaň; rund 46 km) 10. Juni

Etap­pe (Kadaň – Louny; rund 59 km) 11. Juni

Etap­pe (Louny – Mün­dung bei Litoměřice; rund 53 km) 12. Juni

Anmel­dun­gen für die geführ­te Tour sind ab sofort mög­lich. Für den An- und Abtrans­port der Räder und even­tu­el­le Über­nach­tun­gen sind die Mit­fah­ren­den selbst ver­ant­wort­lich. Treff­punkt für die erste Etap­pe ist am Sams­tag, den 08. Juni 2024, um 8:40 Uhr an der Eger­quel­le. Ziel der ersten Etap­pe ist der „Tag des Eger-Rad­wegs“ in Cheb/​Eger. Soll­ten Sie Inter­es­se am Ange­bot bzw. Rück­fra­gen haben mel­den Sie sich bit­te per E‑Mail bei: sebastian.​koellner@​landkreis-​wunsiedel.​de