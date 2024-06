„Schau doch mal hin!“ – unter die­sem Mot­to sind Kin­der und Jugend­li­che aus allen Tei­len des Frei­staats auf­ge­ru­fen, die Viel­falt der Baye­ri­schen Natur zu erkun­den: Der 18. Foto­wett­be­werb „Natur im Fokus“ lädt Foto­gra­fin­nen und Foto­gra­fen zwi­schen 7 und 18 Jah­ren ein, mit der Kame­ra oder dem Smart­phone auf Ent­deckungs­rei­se in Bay­erns Natur zu gehen und ihre besten Bil­der ein­zu­rei­chen. Mit dem LBV (Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz) betei­ligt sich seit 2023 ein star­ker neu­er Part­ner am Wettbewerb.

Fast 11.000 Kin­der und Jugend­li­che aus Bay­ern haben seit Beginn des Foto­wett­be­werbs bei „Natur im Fokus“ mit­ge­macht und ins­ge­samt über 25.800 Bil­der ein­ge­reicht. Auch in die­sem Jahr geht’s wie­der auf Foto­sa­fa­ri – bis Ende Sep­tem­ber 2024 kön­nen Bil­der ein­ge­reicht wer­den. „Der Foto­wett­be­werb ´Natur im Fokus‚ ist ein jedes Jahr ein tol­ler Anlass, die Natur unse­rer Hei­mat zu ent­decken. ´Natur im Fokus‚ för­dert die Krea­ti­vi­tät der Kin­der und Jugend­li­chen und schärft ihre Sin­ne für die Fas­zi­na­ti­on der Natur.

Thor­sten Glau­ber, Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz Der Wett­be­werb soll jun­ge Natur­fo­to­gra­fin­nen und ‑foto­gra­fen för­dern und das Inter­es­se an der viel­fäl­ti­gen hei­mi­schen Natur wecken. Statt um tech­ni­sche Per­fek­ti­on und opti­ma­le Aus­rü­stung geht es um inter­es­san­te Moti­ve, span­nen­de Bild­kom­po­si­tio­nen und vor allem viel Krea­ti­vi­tät. Das ist den Pro­jekt­part­nern ein beson­de­res Anlie­gen: Im Jahr 2007 vom Muse­um Mensch und Natur ins Leben geru­fen, wird der Wett­be­werb seit 2010 gemein­sam mit dem Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ste­ri­um und seit 2020 auch dem Natur­kun­de­mu­se­um Bay­ern aus­ge­rich­tet. Mit dem LBV soll der Wett­be­werb künf­tig noch mehr jun­ge Men­schen errei­chen und für Natur begei­stern Gestei­ne und Viel­falt: Span­nen­de Wett­be­werbs­ka­te­go­rien 2024 Für die Motiv­wahl gibt es zwei The­men-Kate­go­rien: Kate­go­rie A „Ber­ge, Fel­sen, Kie­sel­stei­ne“ wid­met sich Bay­erns stei­ner­nen Natur­wun­dern und wel­che Lebens­räu­me die­se viel­fäl­ti­gen Geo­to­pe bie­ten. In Kate­go­rie B dage­gen geht es um die „Bun­te Viel­falt Bay­erns“, in der das Ent­decken der vie­len ver­schie­de­nen Arten in Bay­erns Natur gefragt ist. Das genaue Beob­ach­ten und Erken­nen ein­zel­ner Arten wird dar­über hin­aus mit einem Son­der­preis des Part­ners LBV aus­ge­zeich­net. Eine Fach­ju­ry wählt die besten Bil­der unter den Ein­sen­dun­gen aus, die Preis­ver­lei­hung fin­det vor­aus­sicht­lich Anfang 2025 statt.

Die Schön­heit Bay­erns im Fokus – Aus­stel­lung auf Tour in ganz Bay­ern Wer sich von den krea­ti­ven Ergeb­nis­sen des letz­ten Jah­res inspi­rie­ren las­sen möch­te, kann noch bis Ende Mai die prä­mier­ten Bil­der des 17. Wett­be­werbs in der Son­der­aus­stel­lung „Natur im Fokus“ im Muse­um Mensch und Natur in Mün­chen oder bis Jah­res­en­de an einem der ande­ren Aus­stel­lungs­or­te bewun­dern. Aktu­ell tourt die Aus­stel­lung unter dem Namen „Natur im Fokus on Tour“ durch ins­ge­samt 16 Umwelt­bil­dungs­ein­rich­tun­gen in ganz Bay­ern. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den Aus­stel­lungs­ter­mi­nen unter: natur​-im​-fokus​.de.

„Wir hof­fen, auch die­ses Jahr wie­der vie­le Kin­der und Jugend­li­che moti­vie­ren zu kön­nen, mit der Kame­ra auf Ent­deckungs­rei­se durch Gar­ten, Park oder Wan­der­pfad zu gehen, um die Viel­falt der Natur mit offe­nem Blick wahr­zu­neh­men. Immer wie­der sind wir beein­druckt wie vie­le Details die Bil­der erken­nen las­sen und wie ori­gi­nell die jun­gen Talen­te die Wett­be­werbs­ka­te­go­rien umsetzen.

Dr. Micha­el Apel, Lei­ter des Muse­ums Mensch und Natur Mit­ma­chen lohnt sich: Die­se Prei­se erwar­ten die jun­gen Talen­te Die Prei­se wer­den in drei Alters­grup­pen ver­ge­ben – 7 bis 10 Jah­re, 11 bis 14 Jah­re und 15 bis 18 Jah­re. Auf die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger jeder Kate­go­rie und Alters­klas­se war­tet ein Natur­er­leb­nis­wo­chen­en­de ein­schließ­lich eines Foto­se­mi­nars mit einem pro­fes­sio­nel­len Naturfotografen.

Die Zweit­plat­zier­ten erhal­ten ein ein­tä­gi­ges Foto­se­mi­nar mit einem Pro­fi. Die Dritt­plat­zier­ten dür­fen sich über ein Jah­res­abon­ne­ment der Zeit­schrift „natur“ freu­en. Auch den wei­te­ren Gewin­ne­rin­nen und Gewin­nern win­ken tol­le Prei­se – dar­un­ter wun­der­schö­ne Natur­fo­to­gra­fie-Bild­bän­de, die der Kne­se­beck Ver­lag sowie der J. Berg Ver­lag stif­ten, sowie Bay­ern-Tickets der DB Regio Bayern.

Ein­sen­de­schluss: 30. Sep­tem­ber 2024 Alle Infos zum Wett­be­werb und zu den Teil­nah­me­be­din­gun­gen: natur​-im​-fokus​.de.

Unter­stützt wer­den Wett­be­werb und Tour unter ande­rem vom Spar­kas­sen­ver­band Bay­ern, dem Ver­ein der Freun­de und För­de­rer des Muse­ums Mensch und Natur e.V., dem För­der­kreis BIO­TO­PIA – Natur­kun­de­mu­se­um Bay­ern e.V., der Hof­pfi­sterei Mün­chen, der DB Regio Bay­ern, dem Kne­se­beck Ver­lag und dem J. Berg Verlag.