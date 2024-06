Weit über 100 Stun­den Info­stand und 3.000 “stub­los”

Mehr als 200 Akti­ve aus über 50 (Unter-)Organisationen gehen mit dem Bünd­nis WIR PRO StUB in den Wahl­kampf-End­spurt: Neben unzäh­li­gen Tür-zu-Tür-Gesprä­chen hat das Bünd­nis in weit über 100 Stun­den an Info­stän­den in der Innen­stadt rund um die StUB infor­miert und über­zeugt. Im Wahl­kampf­ver­lauf wur­den stol­ze 3.000 “stub­los” geklebt und aus­ge­ge­ben, 800 Schaum­küs­se wur­den an Berg­kirch­weih-Info­stän­den geschleu­dert. Eine Rad­tour ent­lang der StUB-Strecke hat­te über 100 Teil­neh­men­de. Das Bünd­nis unter­stütz­te 2 Fri­days For Future Kli­ma Streik-Ver­an­stal­tun­gen, zu denen ins­ge­samt über 1.100 Demon­strie­ren­de erschienen.

Über 300 Posts wur­den auf den sechs Kanä­len auf Insta­gram, Face­book, Threads, You­tube, Tik­Tok und Lin­ke­dIn ver­öf­fent­licht. 80 davon waren Vide­os und erhiel­ten allein auf Insta­gram über 800.000 Ansich­ten. 6 Vide­os wur­den mit Hun­den gedreht, die ver­stan­den haben, dass es um die Wurst geht. Zusätz­lich konn­te ein Video der Schaum­kuss-Wurf­ma­schi­ne als vira­ler Hit über 2 Mil­lio­nen Views ver­zeich­nen. WIR PRO StUB ver­zeich­net inzwi­schen über 3.800 Fol­lower über alle Kanä­le hin­weg. Der StUB-Song wur­de auf den der Initia­ti­ve zuge­hö­ri­gen Kanä­len über 1.500 Stun­den (über 90.000 Minu­ten) ange­hört / ange­se­hen. Wei­ter­hin gab es zwei Live-Auf­füh­run­gen an Infoständen.

Zum krö­nen­den Abschluss fin­den neben Fly­er-Ver­tei­lun­gen und Haus­tür­be­su­chen noch zwei Info­stän­de in der Erlan­ger Innen­stadt am Frei­tag, 7. Juni von 12 bis 20 Uhr sowie am Sams­tag, 8. Juni jeweils von 10 bis 20 Uhr vor dem P&C statt. “Jede und jeder soll die Mög­lich­keit haben, sich ein rea­li­sti­sches Bild der geplan­ten Stra­ßen­bahn­ver­län­ge­rung zu machen und das Ange­bot ist digi­tal sowie vor Ort reich­hal­tig! Wir freu­en uns auf die Gesprä­che mit­ein­an­der vor Ort und auch über jeden Online-Besuch auf wir​-pro​-stub​.de”, so Bünd­nis-Spre­cher Rai­ner Hartmann.