COBURG. Zwei Unbe­kann­te erbeu­te­ten am ver­gan­ge­nen Diens­tag­abend Bar­geld von einem Cobur­ger in der Hin­den­burg­stra­ße auf Höhe des Park­hau­ses Post. Die Kri­po Coburg sucht Zeugen.

Ein 34-Jäh­ri­ger erstat­te­te in der ver­gan­ge­nen Woche Anzei­ge bei der Cobur­ger Poli­zei. Er befand sich nach eige­nen Anga­ben am Diens­tag­abend, 28.05.2024, gegen 21:50 Uhr, in der Hin­den­burg­stra­ße in Coburg. Auf Höhe des Park­hau­ses Post spra­chen ihn zwei Män­ner an und for­der­ten Bar­geld. Die bei­den Unbe­kann­ten bedräng­ten den 34-Jäh­ri­gen und er wur­de zudem mehr­fach gegen den Ober­kör­per geschlagen.

Schließ­lich begab sich der Cobur­ger mit den bei­den Unbe­kann­ten zur nahe­ge­le­ge­nen Spar­kas­sen­fi­lia­le, um Bar­geld abzu­he­ben. Die Män­ner flüch­te­ten anschlie­ßend mit einem drei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag vom Tatort.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen wegen des Ver­dachts der räu­be­ri­schen Erpres­sung sowie Kör­per­ver­let­zung über­nom­men und sucht nach Zeugen:

Wer hat am Diens­tag­abend, 28.05.2024, in der Zeit zwi­schen 21:45 Uhr und 22 Uhr Wahr­neh­mun­gen im Bereich der Hin­den­burg­stra­ße gemacht, die im Zusam­men­hang mit der Tat ste­hen könnten?

Die Täter wur­den wie folgt beschrieben:

männ­lich, dun­kel geklei­det, trug einen Hoo­die mit Zipper

männ­lich, zir­ka 35 Jah­re alt, 170 cm, kräf­ti­ge Figur, Glat­ze, Tat­too an Schlä­fe, ohne Bart/​Brille, trug ein wei­ßes T‑Shirt.

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.