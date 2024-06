Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Aus dem Kel­ler feh­len nun Werk­zeug und Fahrradteile

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag und Sonn­tag­mit­tag wur­den aus einem Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Schrei­ber­stra­ße Werk­zeug und Fahr­rad­tei­le ent­wen­det. Der Beu­te­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt 100 Euro. Sach­scha­den ent­stand nicht.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Lap­top aus Biblio­thek gestohlen

BAM­BERG. Sonn­tag­nach­mit­tag zwi­schen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr wur­de aus der Biblio­thek der Uni­ver­si­tät am Heu­markt ein Lap­top im Wert von ca. 1.500 Euro gestohlen.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Bar­geld fehl­te nach einer Stunde

BAM­BERG. Sonn­tag­früh zwi­schen 0:00 Uhr und 1:00 Uhr wur­den einem 37-Jäh­ri­gen aus sei­nem Geld­beu­tel 140 Euro gestoh­len. Er leg­te die­sen in einem Kicker­raum einer Bar in der Obe­ren Sand­stra­ße ab und bemerk­te eine Stun­de spä­ter das Feh­len sei­nes Bargelds.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein am Hein­richs­damm abge­stell­tes und abge­sperr­tes schwarz/​rotes Cube Moun­tain­bike wur­de in der Zeit zwi­schen Sams­tag, 25.05.2024 und Frei­tag 31.05.2024 von Unbe­kann­ten ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 380 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Grau­er Audi am Bru­der­wald angefahren

BAM­BERG. Sonn­tag­nach­mit­tag zwi­schen 15:20 Uhr und 16:50 Uhr wur­de ein auf dem Schot­ter­park­platz am Bru­der­wald abge­stell­ter grau­er Audi von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den an der vor­de­ren rech­ten Sei­te zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

BUR­GE­BRACH. Einen 120 cm x 300 cm gro­ßen blau-schwar­zen Schrift­zug sprüh­ten Unbe­kann­te zwi­schen Sams­tag­abend, 22 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen an die Haus­wand eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Haupt­stra­ße. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

LIT­ZEN­DORF. Leich­te Ver­let­zun­gen erlitt am Sonn­tag­abend ein 16-jäh­ri­ger Moped-Fah­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall. An der Kreu­zung zur Orts­stra­ße „Obe­res Dorf“ miss­ach­te­te der Jugend­li­che die Vor­fahrt einer Auto­fah­re­rin. Beim Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge stürz­te der Moped­fah­rer. Ins­ge­samt ent­stand an bei­den Unfall­fahr­zeu­gen Scha­den von ca. 3.000 Euro.

SCHESS­LITZ. Um eine Bau­stel­le auf der A 70 zu umfah­ren, ent­schloss sich am Sonn­tag­nach­mit­tag ein 43-jäh­ri­ger orts­frem­der Wohn­mo­bil-Fah­rer in der Auto­bahn­aus­fahrt rück­wärts zu fah­ren. Dabei über­sah er ein her­an­na­hen­des Auto und prall­te mit dem Fahr­zeug zusam­men. Der Unfall­sach­scha­den wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Kör­per­ver­let­zun­gen

HIRSCHAID. In der Luit­pold­stra­ße war am Sonn­tag­nach­mit­tag ein stark alko­ho­li­sier­ter Mann unter­wegs, der mit Gegen­stän­den um sich warf und wir­re Sät­ze von sich gab. Einem Pas­san­ten ver­pass­te der 43-Jäh­ri­ge ohne jeg­li­chen Grund einen Faust­schlag ins Gesicht. Dabei erlitt der 42-Jäh­ri­ge leich­te Ver­let­zun­gen. Mit 1,26 Pro­mil­le nah­men Ein­satz­kräf­te der Land­kreis­po­li­zei den Betrun­ke­nen fest. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft erfolg­te die Unter­brin­gung in der Haft­zel­le. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durchgeführt.

Son­sti­ges

BAU­NACH. Am Sonn­tag­abend wur­de durch Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge am Bag­ger­see ein Mann ent­deckt, der leb­los auf dem Rücken im Was­ser trieb. Nach der Ber­gung des 63-Jäh­ri­gen konn­te durch den Not­arzt nur noch der Tod fest­ge­stellt wer­den. Auf­grund einer vor Ort durch­ge­führ­ten Lei­chen­schau ist der Mann eines natür­li­chen Todes gestorben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Göß­wein­stein. Nach dem Besuch einer Bäcke­rei in der Pezold­stra­ße am Sonn­tag­mor­gen ver­gaß eine 51-jäh­ri­ge Frau ihren blau­en Ein­kaufs­beu­tel am Tisch. Als sie nach ihrem Kir­chen­be­such zurück­kehr­te, war der Beu­tel bereits weg. In die­sem befan­den sich unter ande­rem ein Han­dy der Mar­ke Sam­sung sowie wei­te­re pri­va­te Gegen­stän­de im Gesamt­wert von ca. 550 EUR. Wer in der Zeit von 08.30 Uhr bis ca. 09.15 Uhr etwas beob­ach­ten konn­te, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter Tel. 09194 / 7388–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Klein­sen­del­bach / Ecken­tal. Vom 01.06.2024, 17:00 Uhr, bis 02.06.2024, 06:00 Uhr, wur­den auf dem Golf­platz in Klein­sen­del­bach und dem dazu­ge­hö­ri­gen Are­al im Bereich Ecken­tal zwei Golf­ball­au­to­ma­ten auf­ge­he­belt und das dar­in befind­li­che Klein­geld ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt ins­ge­samt bei ca. 100 EUR. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Dormitz. Gleich bei zwei ver­schie­de­nen Pkw-Füh­rern (21 und 26 Jah­re) konn­ten im Gemein­de­be­reich Dormitz bei Ver­kehrs­kon­trol­len dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Bei bei­den wur­de eine Blut­ent­nah­me ver­an­lasst. Bei posi­ti­vem Ergeb­nis erwar­tet bei­de eine Buß­geld­an­zei­ge mit einem Monat Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -