Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Blitz schlägt in zwei Häu­ser ein

Kalch­reuth – Im Zuge der Unwet­ter der ver­gan­ge­nen Tage schlug am frü­hen Abend des 03.06.2024 in Kalch­reuth ein Blitz in das Dach eines Wohn­hau­ses sowie einer benach­bar­ten Scheu­ne ein. Die Anwoh­ner des Anwe­sens hat­ten gro­ßes Glück, da es trotz Schmor­ge­ruch zu kei­ner Brand­ent­wick­lung kam. Wie die ört­li­che Feu­er­wehr fest­stel­len konn­te, waren durch den Blitz­schlag ledig­lich weni­ge Dach­zie­gel zu Bruch gegan­gen und alle Siche­run­gen im Haus aus­ge­löst. Ver­letzt wur­de hier­bei niemand.

Nach­dem die Feu­er­wehr die Löcher im Dach pro­vi­so­risch rich­te­te, konn­ten die Anwoh­ner zurück in ihr Haus.

Mit Pkw in Schau­fen­ster gefahren

Ecken­tal – Im Orts­teil Eschen­au kam es in den frü­hen Mor­gen­stun­den des 03.06.2024 zu einem unge­wöhn­li­chen Ver­kehrs­un­fall. Ein Mann teil­te am Not­ruf mit, dass ein Pkw gegen eine Haus­wand gefah­ren sei, aber die Schä­den nicht all­zu schlimm wären. Eine Fahr­er­ei­gen­schaft ver­nein­te er auf Nachfrage.

Vor Ort fan­den die Poli­zei­be­am­ten einen hoch­wer­ti­gen Pkw, des­sen Front völ­lig defor­miert war, sowie ein Gebäu­de mit Unfall­spu­ren an der Fas­sa­de und einer gro­ßen gebro­che­nen Laden­schei­be vor. Um die gro­ße Glas­flä­che behelfs­mä­ßig zu ver­schlie­ßen, muss­te die mitt­ler­wei­le hin­zu­ge­ru­fe­ne ört­li­che Feu­er­wehr sogar Mate­ri­al aus Nürn­berg herbeischaffen.

Wäh­rend der Scha­den am Gebäu­de noch nicht bezif­fert wer­den kann, beläuft sich der Sach­scha­den am Fahr­zeug auf min­de­stens 15.000,- EUR.

Schließ­lich konn­te der Fah­rer des Fahr­zeugs durch die Poli­zei noch ermit­telt wer­den. Es han­del­te sich dabei um den Mann, wel­cher den Unfall ursprüng­lich mit­ge­teilt hat­te. Sei­ne Fahr­er­ei­gen­schaft ver­schwieg er, da er sich nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis befand und der Pkw von einem Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen aus­ge­lie­hen war. Dies­be­züg­lich erwar­tet ihn nun eine Straf­an­zei­ge. Ver­letzt wur­de er durch den Unfall nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Pkw zer­kratzt

Her­zo­gen­au­rach – Im Zeit­raum vom 30.05.2024, 12.20 Uhr bis 17.10 Uhr, wur­de ein in der Bruck­ner­stra­ße gepark­ter Pkw von einem unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Das Fahr­zeug wur­de rund­um zer­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000,- Euro. Zeu­gen, die Anga­ben zu dem Vor­fall machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 zu melden.

Ball umge­wor­fen

Her­zo­gen­au­rach – Am 01.06.2024, gegen 00.35 Uhr, wur­de der Adi­das-Ball am Kreis­ver­kehr Zum Flug­ha­fen / Olym­pia­ring von drei unbe­kann­ten Tätern umge­wor­fen. Der Kunst­stoff­sockel wur­de hier­bei beschä­digt. Die Scha­dens­hö­he beträgt ca. 200 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Unter­rei­chen­bach – Ein bis­her unbe­kann­ter Ver­ur­sa­cher fuhr am 02.06.2024, gegen 00.45 Uhr, mit sei­nem Pkw von Ober­rei­chen­bach in Rich­tung Fal­ken­dorf. In einer Links­kur­ve in Unter­rei­chen­bach ver­lor er die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und schleu­der­te in die Böschung.

Anschlie­ßend stieß der Pkw mit der lin­ken Front gegen den Ein­gang eines Erd­kel­lers. Die­ser wur­de hier­bei stark beschä­digt. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten, sich bei der PI Her­zo­gen­au­rach, Tel. 09132/7809–0, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -