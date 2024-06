Am Frei­tag den 7. Juni 2024 tref­fen sich wie­der Hob­by-Musi­kan­ten aus nah und fern zum Stamm­tisch in der Piz­ze­ria Dome­ni­ca im Sport­heim auf der Reu­ther Hut, Am Sportpl. 1, 91301 Forch­heim. Herz­lich will­kom­men sind alle Musi­kan­ten, Gesangs und Musik­freun­de, sowie auch Gäste.