Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­kehrs­teil­neh­mer gera­ten aneinander

Am 01.06.2024, gegen 12:48 Uhr, befuh­ren zwei Pkw-Len­ker die Stra­ße Am Euro­pa­ka­nal in Erlan­gen. Ein 34-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer woll­te vor dem Pkw sei­nes 28-jäh­ri­gen, spä­te­ren Kon­tra­hen­ten ein­sche­ren. Hier­bei lie­ßen bei­de Ver­kehrs­teil­neh­mer jedoch die gegen­sei­ti­ge Rück­sicht­nah­me im Stra­ßen­ver­kehr ver­mis­sen und beharr­ten dar­auf, ihren Ver­kehrs­vor­gang durch­zu­füh­ren. Da kei­ner der Betei­lig­ten anschei­nend nach­gab, ent­brann­te aus einer an sich nich­ti­gen Ver­kehrs­si­tua­ti­on ein hand­fe­ster Streit. Nach­dem gehupt und dicht auf­ge­fah­ren wur­de, stopp­te der 34-jäh­ri­ge nach ersten Ermitt­lun­gen sein Fahr­zeug, stieg aus und soll dann den 28-jäh­ri­gen belei­digt, bedroht und ins Gesicht geschla­gen haben. Hier­nach setz­te sich der Älte­re wie­der in sein Fahr­zeug und setz­te sei­ne Fahrt unver­mit­telt fort. Der Jün­ge­re ver­folg­te dar­auf­hin den 34-jäh­ri­gen zu des­sen Wohn­adres­se und es wur­de die Poli­zei hin­zu­ge­zo­gen. Der 34-jäh­ri­ge wand­te sei­ner­seits gegen­über den Poli­zei­be­am­ten ein, dass er eben­falls belei­digt und genö­tigt wur­de. Einer Par­tei soll außer­dem beim Streit das Mobil­te­le­fon abge­nom­men wor­den sein. Der genaue Tat­ab­lauf ist nun Gegen­stand wei­te­rer Ermittlungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -