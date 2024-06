Am Sams­tag­abend, in der Nacht auf Sonn­tag und am Sonn­tag­mor­gen haben sich ober­frän­ki­sche Ein­satz­kräf­te auf den Weg in die stark von Hoch­was­ser betrof­fe­nen Gebie­te im Süden Bay­erns gemacht. Ent­spre­chen­de Marsch­be­feh­le bzw. Frei­ga­ben erteil­te die Regie­rung von Ober­fran­ken auf Anfor­de­rung der Regie­rung von Schwa­ben und in enger Abstim­mung mit allen Füh­rungs- und Einsatzkräften.

Um 2:00 Uhr nachts star­te­te das ober­frän­ki­sche BRK-Kon­tin­gent Betreu­ung unter der Lei­tung von Tho­mas Klich mit 65 Kräf­ten ins Ein­satz­ge­biet. Um 10:15 Uhr folg­te das Feu­er­wehr-Hil­fe­lei­stungs­kon­tin­gent Hoch­was­ser von Stadt und Land­kreis Bay­reuth unter der Lei­tung des Kreis­brand­in­spek­tors Jür­gen Wun­der­lich Rich­tung Schwa­ben. Das Kon­tin­gent umfasst 120 Ein­satz­kräf­te und 25 Fahr­zeu­ge. Mit­ge­führt wer­den auch sechs Flach­was­ser­schub­bo­te. Der­zeit ist geplant, dass die Kräf­te 72 Stun­den im Ein­satz sind.

Sowohl der DLRG Bezirks­ver­band Ober­fran­ken unter der Lei­tung von Micha­el Rietsch sowie die Was­ser­wacht des BRK sind bereits seit den Nacht­stun­den mit Boot- und Tauch­trup­pen unterwegs.

Ins­ge­samt sind damit aktu­ell rund 280 Ein­satz­kräf­te des DLRG, BRK und Feu­er­wehr auf dem Weg ins Scha­dens­ge­biet oder bereits angekommen.

Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid wur­de bereits in der Nacht von sei­ner Kol­le­gin aus Schwa­ben, Regie­rungs­prä­si­den­tin Bar­ba­ra Schret­ter, über die aktu­el­le Lage infor­miert und hat schnel­le Hil­fe zuge­sagt: „Unse­re ober­frän­ki­schen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer wer­den in den stark betrof­fe­nen Gebie­ten drin­gend benö­tig­te Unter­stüt­zung lei­sten. Ich dan­ke allen Ein­satz­kräf­ten für die schnel­le und pro­fes­sio­nel­le Hil­fe­stel­lung. Kom­men Sie alle wohl­be­hal­ten wie­der nach Hause!“

Wei­te­re Hil­fe­lei­stungs­kon­tin­gen­te wer­den vor­be­rei­tet, um sich bei ent­spre­chen­der Anfor­de­rung aus den Hoch­was­ser­ge­bie­ten kurz­fri­stig auf den Weg machen zu kön­nen bzw. um die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den abzulösen.