Neue Öff­nungs­zei­ten für mehr Bürgerservice

Die Öff­nungs­zei­ten an der Elek­tro­alt­ge­rä­te­an­nah­me­stel­le Bind­lach, Im Let­te­rer 2, wur­den erwei­tert. Ab dem 1. Juni 2024 steht Ihnen unse­re Abga­be­stel­le zu fol­gen­den Zei­ten zur Verfügung:

Mon­tag: 9:00–11:30 und 12:30–16:45 Uhr

Mitt­woch: 9:00–11:30 und 12:30–16:45 Uhr

Frei­tag: 9:00–11:30 und 12:30–16:45 Uhr

Fol­gen­de Gegen­stän­de wer­den zu den oben genann­ten Zei­ten kosten­los von pri­va­ten Per­so­nen und Gewer­be­trei­ben­den angenommen:

Elek­tro­alt­ge­rä­te aller Art wie z.B. Kaf­fee­ma­schi­nen, elektr. Ses­sel, Lich­ter­ket­ten, Kabel­trom­meln, Her­de, Kühl­schrän­ke, Drucker, Staub­sauger, Blink­schu­he, Steh­lam­pen, Ölra­dia­to­ren, Nacht­spei­cher­öfen (ver­packt), Wasch­ma­schi­nen, Fernseher;

Bat­te­rien aller Art wie z.B. Auto­bat­te­rien (mit Rück­ga­be­be­stä­ti­gung), Lithi­um-Akkus, Blei­bat­te­rien, Knopf­zel­len, Trockenbatterien;

Leucht­mit­tel wie z.B. Leucht­stoff­röh­ren, Ener­gie­spar­lam­pen, LEDs;

CDs, DVDs (ohne Hüllen);

Kabel wie z.B. Han­dy­ka­bel, Ver­län­ge­rungs­ka­bel, Druckerkabel

Drucker­pa­tro­nen und Tonerkartuschen.

Abga­be lohnt sich dop­pelt – mit dem Wertstoffpass:

Die Abga­be genann­ter Gegen­stän­de in der Annah­me­stel­le in Bind­lach wird mit einem Stem­pel in den Wert­stoff­pass der Besu­cher bestä­tigt. Wert­stoff­päs­se sind dort direkt vor Ort erhält­lich. Mit nur zwei Stem­peln besteht die Chan­ce auf tol­le Geld­prei­se im Gesamt­wert von 900 €, die Ent­sor­gung über die Elek­tro­alt­ge­rä­te­an­nah­me­stel­le lohnt sich also doppelt.