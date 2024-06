SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Unbe­kann­te ver­schaff­ten sich in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag Zutritt zu einer Fir­ma in der Län­ge­nau­er Stra­ße und gin­gen einen Tre­sor an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermittelt.

In der Zeit zwi­schen Don­ners­tag, 18.30 Uhr, und Frei­tag, 5.00 Uhr, dran­gen Unbe­kann­te in die Fir­ma ein und mach­ten sich an einem im Gebäu­de befind­li­chen Tre­sor zu schaf­fen. Sie konn­ten ihn aller­dings nicht öff­nen und flüch­te­ten. Die Ein­bre­cher hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den in Höhe von rund 15.000 Euro.

Wer hat im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­mor­gen ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Län­ge­nau­er Stra­ße in Selb bemerkt? Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09281/704–0.